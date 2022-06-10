Survivor All Star’da Son Eleme Adayı ve Dokunulmazlık Oyunu Saatler Kala İfşa Oldu! Potaya Giden İsim “Sonunda Kurtuluyoruz” Dedirtti! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da son dokunulmazlık oyunu ifşa edildi! 125. ifşayla birlikte Acun Medya’dan adeta beti benzi attı. Potaya giden ismi duyanlar ise “Sonunda kurtuluyoruz” yorumlarında bulundu! Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor yarışmasının son dokunulmazlığını hangi takım kazanacak?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle heyecan doruklara çıkmıştı. Kırmızı takımın ikinci kez oyunu kaybetmesiyle birlikte Batuhan Karacakaya eleme potasına giden isim olmuştu. Şimdiyse 125. ifşa her şeyin yerle bir olmasına neden oldu! Peki, Survivor All Star yarışmasında oyunu kazanan takım hangisi oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.