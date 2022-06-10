Esra Ezmeci’nin Estetiksiz Halleri Beyinleri Kurşunladı! “Para Sen Nelere Kadirsin!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…

Sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği soru cevap etkinliklerinde takipçilerine verdiği cevaplar ile gündemden bir an olsun düşmeyen ünlü psikolog Esra Ezmeci’nin eski hallerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından verdiği cevaplar bile unutuldu. Ünlü psikoloğun yıllar içerisinde değişimine adeta şoke olan sosyal medya kullanıcıları, Esra Ezmeci’yi tanıyamayınca ortalık da bir hayli karıştı! Peki, Esra Ezmeci’de estetik var mı? Esra Ezmeci’nin neresi estetik? Esra Ezmeci’nin doğal hali nasıl? İşte, detaylar…