Esra Ezmeci’nin Estetiksiz Halleri Beyinleri Kurşunladı! “Para Sen Nelere Kadirsin!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…
Sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği soru cevap etkinliklerinde takipçilerine verdiği cevaplar ile gündemden bir an olsun düşmeyen ünlü psikolog Esra Ezmeci’nin eski hallerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından verdiği cevaplar bile unutuldu. Ünlü psikoloğun yıllar içerisinde değişimine adeta şoke olan sosyal medya kullanıcıları için merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği soru cevap etkinliklerinde takipçilerine verdiği cevaplar ile gündemden bir an olsun düşmeyen ünlü psikolog Esra Ezmeci’nin eski hallerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından verdiği cevaplar bile unutuldu. Ünlü psikoloğun yıllar içerisinde değişimine adeta şoke olan sosyal medya kullanıcıları, Esra Ezmeci’yi tanıyamayınca ortalık da bir hayli karıştı! Peki, Esra Ezmeci’de estetik var mı? Esra Ezmeci’nin neresi estetik? Esra Ezmeci’nin doğal hali nasıl? İşte, detaylar…
10 Haz 2022 - 22:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.