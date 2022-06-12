Bircan Bali Resti Çekti! Ne İş Hayatında Ne Aşk Hayatında… “Yeniden” Demişlerdi Ama Sonları Felaket Oldu! İşte Saygı Karen İle Ayrılma Nedeni…
Magazin yorumları ile ünlüler dünyasına her zaman pimi çekilmiş bomba bırakan Bircan Bali’den Ömer Gezen ile olan ilişkisi ile ilgili önemli haberler geldi. Bircan Bali ve Ömer Gezen çiftinin aldığı yeni karar ise, herkesi şoke etti. Peki, Bircan Bali ve Ömer Gezen ayrıldı mı? Bircan Bali ve Ömer Gezen boşandı mı? Bircan Bali ve Ömer Gezen hala birlikte mi? İşte, detaylar…
Beyaz TV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında Seren Serengil ve Arto ile birlikte yorumculuk yapan Bircan Bali 2019 yılının eylül ayında evlendiği avukat Ömer Gezen ile 2021 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Evliliklerinden Saygı Karen isimli bir kızları olan çiftin boşanması tek celsede gerçekleşmişti. O günden bu yana sık sık bir araya gelen Bircan Bali ve Ömer Gezen çifti, birleşme sinyalleri veriyordu. Ocak ayında yeniden deneme kararı aldıklarını duyuran Bircan Bali ve Ömer Gezen çiftinden gelen son haber ise, çiftin sevenlerini bir hayli üzdü!
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12 Haz 2022 - 07:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.