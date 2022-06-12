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12 Haz 2022 - 07:55

Bircan Bali Resti Çekti! Ne İş Hayatında Ne Aşk Hayatında… “Yeniden” Demişlerdi Ama Sonları Felaket Oldu! İşte Saygı Karen İle Ayrılma Nedeni…

Magazin yorumları ile ünlüler dünyasına her zaman pimi çekilmiş bomba bırakan Bircan Bali’den Ömer Gezen ile olan ilişkisi ile ilgili önemli haberler geldi. Bircan Bali ve Ömer Gezen çiftinin aldığı yeni karar ise, herkesi şoke etti. Peki, Bircan Bali ve Ömer Gezen ayrıldı mı? Bircan Bali ve Ömer Gezen boşandı mı? Bircan Bali ve Ömer Gezen hala birlikte mi? İşte, detaylar…