Survivor Nisa’nın Hüngür Hüngür Ağlatan Hastalığı Ortaya Çıktı! Yürekler Titriyor; Ogeday Bile Bunu Bilmiyor! Basına Sızdı…
Şimdilerde nefeslerin tutulup şampiyon olacak olan ismin beklendiği Survivor All Star 2022 yarışmasından izleyenlerini üzecek kötü bir haber geldi. Geçtiğimiz gün parkurda fenalaşan Survivor All Star 2022 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı’nın o hastalığa sahip olduğu iddia edildi. Öte yandan Nisa Bölükbaşı’nın Survivor All Star 2022 yarışmasından hastalığı nedeniyle ayrılıp ayrılmayacağı da belli oldu. Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı’nın hastalığı ne?
Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star 2022 yarışmasının yarış esnasında aniden dengesini kaybeden Nisa Bölükbaşı, karnını tutarak yere yığılmıştı. Yarışa devam edemeyen Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022 yarışmacılarını bir hayli endişelendirirken, yarışmanın izleyicilerini de meraklandırmıştı. Hastalığının ne olduğu ortaya çıkan Survivor All Star 2022 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı’nın bu kez de yarışa veda etmek zorunda kalıp kalmayacağı merak edilir hale geldi!
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11 Haz 2022 - 16:40 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.