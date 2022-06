Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Haz 2022 - 16:40

Survivor Nisa’nın Hüngür Hüngür Ağlatan Hastalığı Ortaya Çıktı! Yürekler Titriyor; Ogeday Bile Bunu Bilmiyor! Basına Sızdı…

Şimdilerde nefeslerin tutulup şampiyon olacak olan ismin beklendiği Survivor All Star 2022 yarışmasından izleyenlerini üzecek kötü bir haber geldi. Geçtiğimiz gün parkurda fenalaşan Survivor All Star 2022 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı’nın o hastalığa sahip olduğu iddia edildi. Öte yandan Nisa Bölükbaşı’nın Survivor All Star 2022 yarışmasından hastalığı nedeniyle ayrılıp ayrılmayacağı da belli oldu. Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı’nın hastalığı ne?