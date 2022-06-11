- 11 Haz 2022 - 16:40 G: 11 Haz 2022 - 16:45

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 11 Haziran 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 11 Haziran 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bir haftayı daha ardında bırakmak üzere olan Ankaralılar, hafta sonu su kesintilerinin yaşanıp yaşanmayacağını öğrenmek için ASKİ’den duyuru bekliyor. ASKİ ise, gerekli duyuruları 11 Haziran için de gerçekleştirmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 11 Haziran Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 11 Haziran Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…


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11 Haz 2022 - 16:40 - Yaşam

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