Ekranların yeni yaz dizisi olan Senden Daha Güzel, bu hafta itibariyle yayın hayatına başlamış bulunuyor. Romantik komedi tadında hikayesi ile reytinglere iyi bir giriş yapmış olan Senden Daha Güzel dizisini kaçıranlar ise, dizinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Senden Daha Güzel dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? Senden Daha Güzel hangi kanalda yayınlanıyor? Senden Daha Güzel tekrarı ne zaman yayınlanıyor? İşte, detaylar…