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11 Haz 2022 - 10:12

Seversin Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Seversin Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Seversin Dizisinin Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?

Yaz dizilerinin ekranlara yavaş yavaş merhaba demeye başladığı şu günlerde dikkat çeken yapımlardan biri de Seversin dizisi oluyor. Öte yandan Seversin dizisi, kaçıranlar için o günlerde tekrarı ile ekranlardaki yerini alıyor. Seversin Dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...