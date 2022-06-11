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11 Haz 2022 - 10:16

Camdaki Kız Dizisinde Sedat’tan 100 Yılın En Büyük Rezilliği! Koroğlu Konağı Ateşe Verildi; Yangınlar Çıktı! Senarist Senaryoyu Komple Değiştirdi…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da yüzleri kıpkırmızı edecek bir gelişme yaşandı! Sedat’tan gelen son 100 yılın rezilliği, gündeme bomba gibi düştü. Koroğlu konağını ateşe veren bu durum; yangınların çıkmasına neden oldu. Senarist ise senaryoyu komple değiştirdi! Peki, Camdaki Kız Sedat yine ne yaptı?