Camdaki Kız Dizisinde Sedat’tan 100 Yılın En Büyük Rezilliği! Koroğlu Konağı Ateşe Verildi; Yangınlar Çıktı! Senarist Senaryoyu Komple Değiştirdi…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da yüzleri kıpkırmızı edecek bir gelişme yaşandı! Sedat’tan gelen son 100 yılın rezilliği, gündeme bomba gibi düştü. Koroğlu konağını ateşe veren bu durum; yangınların çıkmasına neden oldu. Senarist ise senaryoyu komple değiştirdi! Peki, Camdaki Kız Sedat yine ne yaptı?
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen dizide tüm gerçekler tek tek ortaya çıkmaya başlamıştı. Sedat’ın bir pisliğini daha öğrenen Nalan, soluğu Cana’nın yanında almıştı. Peki, Koroğlu ailesinde neler olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.