- 11 Haz 2022 - 10:16 G: 11 Haz 2022 - 10:33

Camdaki Kız Dizisinde Sedat’tan 100 Yılın En Büyük Rezilliği! Koroğlu Konağı Ateşe Verildi; Yangınlar Çıktı! Senarist Senaryoyu Komple Değiştirdi…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da yüzleri kıpkırmızı edecek bir gelişme yaşandı! Sedat’tan gelen son 100 yılın rezilliği, gündeme bomba gibi düştü. Koroğlu konağını ateşe veren bu durum; yangınların çıkmasına neden oldu. Senarist ise senaryoyu komple değiştirdi! Peki, Camdaki Kız Sedat yine ne yaptı?

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen dizide tüm gerçekler tek tek ortaya çıkmaya başlamıştı. Sedat’ın bir pisliğini daha öğrenen Nalan, soluğu Cana’nın yanında almıştı. Peki, Koroğlu ailesinde neler olacak?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Haz 2022 - 10:16 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Seversin Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Seversin Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Seversin Dizisinin Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Seversin Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Seversin Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Seversin Dizisinin Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Senden Daha Güzel Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Senden Daha Güzel Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Senden Daha Güzel Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Senden Daha Güzel Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Senden Daha Güzel Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Senden Daha Güzel Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Kardeşlerim 56. Bölüm Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 56. Bölüm Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 130. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Ayşe Mi, Batuhan Mı, Hikmet mi, Anıl Mı Elendi? Survivor 11 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 130. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Ayşe Mi, Batuhan Mı, Hikmet mi, Anıl Mı Elendi? Survivor 11 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 140. Bölüm Full İzle! 9 Haziran2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 140. Bölüm Full İzle! 9 Haziran2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 46. Bölüm Full İzle! 9 Haziran 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 46. Bölüm Full İzle! 9 Haziran 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a ATV’den Karar Çıktı! 200. Bölüm İçin Araya Öyle Bir İsim Girdi Ki, Yapımcı Sus Pus Kaldı! Yayın Tarihi… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a ATV’den Karar Çıktı! 200. Bölüm İçin Araya Öyle Bir İsim Girdi Ki, Yapımcı Sus Pus Kaldı! Yayın Tarihi…
Baba Dizisi Komple Bitti! Sette Çıkan Rezil Olay; Oyuncuları Yerle Bir Etti! Sezon Finali Kararı Finale Döndü! Yüzler Kıpkırmızı Oluyor… mask
Baba Dizisi Komple Bitti! Sette Çıkan Rezil Olay; Oyuncuları Yerle Bir Etti! Sezon Finali Kararı Finale Döndü! Yüzler Kıpkırmızı Oluyor…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star’da Son Eleme Adayı ve Dokunulmazlık Oyunu Saatler Kala İfşa Oldu! Potaya Giden İsim “Sonunda Kurtuluyoruz” Dedirtti! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star’da Son Eleme Adayı ve Dokunulmazlık Oyunu Saatler Kala İfşa Oldu! Potaya Giden İsim “Sonunda Kurtuluyoruz” Dedirtti! Neler Oluyor?
Zeynep Erdoğan Fas'ta Büyük Beğeni Topladı... mask
Zeynep Erdoğan Fas'ta Büyük Beğeni Topladı...
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Daha Son Dokunulmazlık Bile Oynanmadı Ama… Sosyal Medyaya Sızdı! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Daha Son Dokunulmazlık Bile Oynanmadı Ama… Sosyal Medyaya Sızdı! Neler Oluyor?
Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Paylaşımlar Arka Arkaya Geldi! “Kaan Neyi Aldattığına Dön Bak!” Kameraya Eğilerek Dekoltesini Gösterince… mask
Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Paylaşımlar Arka Arkaya Geldi! “Kaan Neyi Aldattığına Dön Bak!” Kameraya Eğilerek Dekoltesini Gösterince…
Survivor Adem – Avatar Atakan Konseyde Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı’nın Gözlerinin İçine Baka Baka… Küfürler, Hakaretler Havada Uçuşuyor! mask
Survivor Adem – Avatar Atakan Konseyde Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı’nın Gözlerinin İçine Baka Baka… Küfürler, Hakaretler Havada Uçuşuyor!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a ATV’den Karar Çıktı! 200. Bölüm İçin Araya Öyle Bir İsim Girdi Ki, Yapımcı Sus Pus Kaldı! Yayın Tarihi… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a ATV’den Karar Çıktı! 200. Bölüm İçin Araya Öyle Bir İsim Girdi Ki, Yapımcı Sus Pus Kaldı! Yayın Tarihi…
Survivor Hikmet’e Diskalifiye Şoku! “Acun Medya Yarışmadan Kovdu!” Yapımcıya Kafa Tutunca; Bileti Bile Alınmadı! Apar Topar Gönderildi… mask
Survivor Hikmet’e Diskalifiye Şoku! “Acun Medya Yarışmadan Kovdu!” Yapımcıya Kafa Tutunca; Bileti Bile Alınmadı! Apar Topar Gönderildi…
Şeyma Subaşı Aşkı O İsimde Buldu! “Acun Seni Allah Kurtarmış!” Öpücükler, Kalpler Arka Arkaya Geliyor! Instagram Resmen İnliyor… mask
Şeyma Subaşı Aşkı O İsimde Buldu! “Acun Seni Allah Kurtarmış!” Öpücükler, Kalpler Arka Arkaya Geliyor! Instagram Resmen İnliyor…
60’lık Seda Sayan’dan Sıcak Bastıran Pozlar! “Sende de Ne Fizik Varmış!” Full Transparan Kıyafetiyle Dostu, Düşmanı Çatlattı! Çıtır Kocası… mask
60’lık Seda Sayan’dan Sıcak Bastıran Pozlar! “Sende de Ne Fizik Varmış!” Full Transparan Kıyafetiyle Dostu, Düşmanı Çatlattı! Çıtır Kocası…
Demet Özdemir Sırılsıklam Deniz Pozlarıyla Nişanlısına Resti Çekti! Daracık Mayosuyla Yürekleri Hoplattı! “Demet Düşman Başınasın!” mask
Demet Özdemir Sırılsıklam Deniz Pozlarıyla Nişanlısına Resti Çekti! Daracık Mayosuyla Yürekleri Hoplattı! “Demet Düşman Başınasın!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Seversin Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Seversin Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Seversin Dizisinin Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Seversin Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Seversin Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Seversin Dizisinin Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Senden Daha Güzel Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Senden Daha Güzel Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Senden Daha Güzel Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Senden Daha Güzel Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Senden Daha Güzel Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Senden Daha Güzel Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Survivor Hikmet’ten Nagihan’a Cinsel Teklifte mi Bulundu? Acun Ilıcalı Mosmor Olacak; Yarışmacılar Yerin Dibine Girdi! Neler Oluyor? mask
Survivor Hikmet’ten Nagihan’a Cinsel Teklifte mi Bulundu? Acun Ilıcalı Mosmor Olacak; Yarışmacılar Yerin Dibine Girdi! Neler Oluyor?
11 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
11 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Survivor Nisa’nın Hüngür Hüngür Ağlatan Hastalığı Ortaya Çıktı! Yürekler Titriyor; Ogeday Bile Bunu Bilmiyor! Basına Sızdı… mask
Survivor Nisa’nın Hüngür Hüngür Ağlatan Hastalığı Ortaya Çıktı! Yürekler Titriyor; Ogeday Bile Bunu Bilmiyor! Basına Sızdı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL