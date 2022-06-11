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11 Haz 2022 - 10:39

Survivor Evrim Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Hikmet, Seda, Berna, Yağmur ve Sude Sıraya Girdi… Göndermesi Yeri Göğü İnletti! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz haftalarda elenen Evrim Keklik, milyonların mosmor olmasına neden oldu. Sessizliğini çok fena bir şekilde bozan Evrim Keklik; Hikmet, Seda, Berna, Yağmur ve Sude gibi adada anlaşamadığı isimleri tek tek sıraya dizdi! Göndermesi ise yeri göğü inletirken; ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…