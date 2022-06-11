Survivor Evrim Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Hikmet, Seda, Berna, Yağmur ve Sude Sıraya Girdi… Göndermesi Yeri Göğü İnletti! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz haftalarda elenen Evrim Keklik, milyonların mosmor olmasına neden oldu. Sessizliğini çok fena bir şekilde bozan Evrim Keklik; Hikmet, Seda, Berna, Yağmur ve Sude gibi adada anlaşamadığı isimleri tek tek sıraya dizdi! Göndermesi ise yeri göğü inletirken; ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişi. Ekranlara vedasıyla milyonları şok içerisinde bırakan Evrim Keklik, en sonunda sessizliğini çok fena bir biçimde bozdu! Yapmış olduğu açıklamayla tüm herkesin foyasını ortaya çıkaran Evrim Keklik, Twitter’ı inletti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.