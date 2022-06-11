- 11 Haz 2022 - 10:58 G: 11 Haz 2022 - 11:15

Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u Sildi Attı! Minileri Pozlarından Sonra “Nişanlım” Falan Demedi! Düğün Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, sosyal medyaya damgasını vurdu! Yapmış olduğu son paylaşımla Oğuzhan Koç’u adeta silip atan Demet Özdemir, minili ve sütyenli paylaşımıyla “Nişanlım” falan demedi! Düğün arifesinde yapmış olduğu nefes kesici pozlarla bir bakanı bir daha baktıran Demet Özdemir, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yakın zamanda ekranlarda yer alacak olan Dünyayla Benim Aramda dizisinde Buğra Gülsoy’la başrol paylaşan Demet Özdemir, dizisi hakkında ser vermiş, sır vermemişti. Demet Özdemir’in yeni projesi hakkında konuşma yasağının bitmesine ramak kala; dizisinden ilk görsellerde çıkmıştı. Dizinin bitimiyle birlikte kendisini tatilde bulan Demet Özdemir, mini etekli ve sütyenli paylaşımıyla nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Haz 2022 - 10:58 Ankara- Yaşam

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