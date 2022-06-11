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11 Haz 2022 - 10:58

Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u Sildi Attı! Minileri Pozlarından Sonra “Nişanlım” Falan Demedi! Düğün Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, sosyal medyaya damgasını vurdu! Yapmış olduğu son paylaşımla Oğuzhan Koç’u adeta silip atan Demet Özdemir, minili ve sütyenli paylaşımıyla “Nişanlım” falan demedi! Düğün arifesinde yapmış olduğu nefes kesici pozlarla bir bakanı bir daha baktıran Demet Özdemir, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…