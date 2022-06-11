Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u Sildi Attı! Minileri Pozlarından Sonra “Nişanlım” Falan Demedi! Düğün Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, sosyal medyaya damgasını vurdu! Yapmış olduğu son paylaşımla Oğuzhan Koç’u adeta silip atan Demet Özdemir, minili ve sütyenli paylaşımıyla “Nişanlım” falan demedi! Düğün arifesinde yapmış olduğu nefes kesici pozlarla bir bakanı bir daha baktıran Demet Özdemir, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda ekranlarda yer alacak olan Dünyayla Benim Aramda dizisinde Buğra Gülsoy’la başrol paylaşan Demet Özdemir, dizisi hakkında ser vermiş, sır vermemişti. Demet Özdemir’in yeni projesi hakkında konuşma yasağının bitmesine ramak kala; dizisinden ilk görsellerde çıkmıştı. Dizinin bitimiyle birlikte kendisini tatilde bulan Demet Özdemir, mini etekli ve sütyenli paylaşımıyla nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.