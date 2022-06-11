Demet Özdemir Sosyal Medyayı Ateşler İçerisinde Bıraktı! Üzerine Yapışan Mayosuyla Nefesleri Kesti! “Oğuzhan Koç Nişanı Atacak!”

Özellikle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle televizyon izleyicisinin hafızasına kazınan Demet Özdemir, bir süredir ekranlardan uzak kalmış ve dijital işlere yönelmişti. Dijital yayın platformlarından biri olan Netflix’te yayınlanan Aşk Taktikleri filminin ilkiyle iyi bir çıkış yakalayan Demet Özdemir’in filmin ikincisi için sete gireceği öğrenilirken; bir yandan da Disney Plus’ta yayınlanacak olan Dünyayla Benim Aramda dizisi için sete girmeye başladığı ortaya çıktı. Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz aylarda nişanlanan Demet Özdemir’in düğün hazırlıkları da devam ederken; ünlü oyuncu her şeyi ardında bırakıp tatile çıktı!

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