- 11 Haz 2022 - 11:24 G: 11 Haz 2022 - 11:36

Demet Özdemir Sosyal Medyayı Ateşler İçerisinde Bıraktı! Üzerine Yapışan Mayosuyla Nefesleri Kesti! “Oğuzhan Koç Nişanı Atacak!”

Bir süredir düğün hazırlıkları ile dizi ve film setlerini aynı anda götürmek zorunda kalan Demet Özdemir, her şeyi bir kenara bırakıp tatile çıktı. Tatilden çekildiği iddialı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaşan Demet Özdemir’in olay yaratacak cüretkarlığına gelen yorumlar ise, ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Demet Özdemir ne paylaştı? Demet Özdemir nasıl bir paylaşım yaptı? Demet Özdemir’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

Özellikle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle televizyon izleyicisinin hafızasına kazınan Demet Özdemir, bir süredir ekranlardan uzak kalmış ve dijital işlere yönelmişti. Dijital yayın platformlarından biri olan Netflix’te yayınlanan Aşk Taktikleri filminin ilkiyle iyi bir çıkış yakalayan Demet Özdemir’in filmin ikincisi için sete gireceği öğrenilirken; bir yandan da Disney Plus’ta yayınlanacak olan Dünyayla Benim Aramda dizisi için sete girmeye başladığı ortaya çıktı. Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz aylarda nişanlanan Demet Özdemir’in düğün hazırlıkları da devam ederken; ünlü oyuncu her şeyi ardında bırakıp tatile çıktı!

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11 Haz 2022 - 11:24 - Gündem

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