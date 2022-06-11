Survivor Nisa’dan Kahreden, Yürek Sızlatan Haber! Hastalığı Başına Bela Oldu; Murat Ceylan Diskalifiye Kararını Açıkladı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı’ndan kahreden haber geldi! Yürekleri sızlatan Nisa Bölükbaşı’nın hastalığı başına bela oldu. Murat Ceylan’dan gelen diskalifiye kararı ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Dengeleri alt üst eden bu durum sonrasında Nisa Bölükbaşı’nın sağlık durumu gündeme bomba gibi düştü…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor’da son dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında yaşanan gerilim dolu oyunda kazanan takım Kırmızılar olmuştu. Anıl Berk Baki ve Hikmet Tuğsuz eleme potasına giden isimler olmuştu. Peki, Survivor Nisa’ya neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.