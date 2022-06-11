Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Haz 2022 - 11:27

Survivor Nisa’dan Kahreden, Yürek Sızlatan Haber! Hastalığı Başına Bela Oldu; Murat Ceylan Diskalifiye Kararını Açıkladı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı’ndan kahreden haber geldi! Yürekleri sızlatan Nisa Bölükbaşı’nın hastalığı başına bela oldu. Murat Ceylan’dan gelen diskalifiye kararı ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Dengeleri alt üst eden bu durum sonrasında Nisa Bölükbaşı’nın sağlık durumu gündeme bomba gibi düştü…