- 11 Haz 2022 - 11:46 G: 11 Haz 2022 - 12:01

Melisa Döngel Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Bacaklarını Açarak… “Sen İnsan Üstü Bir Olaysın!” Yorumlar Gırla Geliyor…

Melisa Döngel, geçtiğimiz gün yaptığı fotoğraf paylaşımı ile herkesi adeta şoke etti. Cesur tarzını koruyan Melisa Döngel’in fotoğrafı oldukça iddialı bulunurken, kısa sürede tüm sosyal medya platformlarındaki yerini aldı. Öte yandan Melisa Döngel’in yeni fotoğrafına gelen o yorumlar, herkesi adeta şaşkına çevirdi! Peki, Melisa Döngel ne paylaştı? Melisa Döngel nasıl bir paylaşım yaptı? Melisa Döngel’in paylaşımına ne gibi yorumlar yağdı? İşte, detaylar…

Canlandırdığı her karakter ile hafızalara kazınan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Melisa Döngel, en son FOX TV ekranlarından yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla karakteri olarak seyirci karşısına çıkmıştı. Senaryo gereği final öncesi Aşk Mantık İntikam dizisine veda eden Melisa Döngel’in yeni bir dizi hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi. önümüzdeki günlerde set çalışmalarına başlayacak olan Melisa Döngel’den geçtiğimiz gün gelen o fotoğraf ise, ünlü ismin tüm takipçilerini resmen büyüledi!

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11 Haz 2022 - 11:46 - Gündem

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