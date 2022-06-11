Mezarlık Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Mezarlık Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Mezarlık Dizisi Oyuncuları Kimler?
Yeni yeni dizilerin seyirci karşısına çıkmaya başladığı şu günlerde hem dijital yayın platformları hem de televizyon ekranları yeni yapımlar için startı verdi. O yapımlardan biri olan Mezarlık dizisi ise, tanıtım fragmanları ile tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Mezarlık dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Yeni yeni dizilerin seyirci karşısına çıkmaya başladığı şu günlerde hem dijital yayın platformları hem de televizyon ekranları yeni yapımlar için startı verdi. O yapımlardan biri olan Mezarlık dizisi ise, tanıtım fragmanları ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Yayın hayatına başlayacağı gün belli olan Mezarlık dizisi ile ilgili ilk açıklama yayıncı kuruluş ve başrol oyuncusundan geldi. Peki, Mezarlık dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? Mezarlık dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Mezarlık dizisi oyuncuları kimler? İşte, detaylar…
11 Haz 2022 - 12:22 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.