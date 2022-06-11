Yeni yeni dizilerin seyirci karşısına çıkmaya başladığı şu günlerde hem dijital yayın platformları hem de televizyon ekranları yeni yapımlar için startı verdi. O yapımlardan biri olan Mezarlık dizisi ise, tanıtım fragmanları ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Yayın hayatına başlayacağı gün belli olan Mezarlık dizisi ile ilgili ilk açıklama yayıncı kuruluş ve başrol oyuncusundan geldi. Peki, Mezarlık dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? Mezarlık dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Mezarlık dizisi oyuncuları kimler? İşte, detaylar…