Hande Erçel’in Kumaş Parçasına Ödediği Para Dudakları Uçuklattı! İç Çamaşırsız Pozlarının Arkasından Servet Çıktı! “Benim Evin Kirası Bundan Az!”
Gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yerini alan Hande Erçel’in bir kumaş parçasına ödediği para dudakların uçuklamasına neden oldu! İç çamaşırsız paylaşımının arkasından resmen servet çıktı. Birçok kişi ise oturduğu evinin kira bedelinin bile bu elbiseden daha ucuz olduğunu dile getirerek; “Ben evime daha az ödüyorum” yorumlarında bulundu! Peki, Hande Erçel, bir parça elbise için ne kadar ödedi?
En son Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonlara hitap etmeye başlamıştı. Dizide tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir aşk yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda Kerem Bürsin’le ayrılma kararı almıştı. Kerem Bürsin’le ayrılık kararının hemen ardından Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hande Erçel, aldatıldığı yönünde iddialarla gündeme gelmişti. Hiçbir iddiaya yanıt vermeyen Erçel, nefes kesen pozlarının arkasındaki kıyafetinin fiyatıyla ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.