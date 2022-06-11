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11 Haz 2022 - 12:27

Hande Erçel’in Kumaş Parçasına Ödediği Para Dudakları Uçuklattı! İç Çamaşırsız Pozlarının Arkasından Servet Çıktı! “Benim Evin Kirası Bundan Az!”

Gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yerini alan Hande Erçel’in bir kumaş parçasına ödediği para dudakların uçuklamasına neden oldu! İç çamaşırsız paylaşımının arkasından resmen servet çıktı. Birçok kişi ise oturduğu evinin kira bedelinin bile bu elbiseden daha ucuz olduğunu dile getirerek; “Ben evime daha az ödüyorum” yorumlarında bulundu! Peki, Hande Erçel, bir parça elbise için ne kadar ödedi?