- 11 Haz 2022 - 12:27 G: 11 Haz 2022 - 12:32

Hande Erçel’in Kumaş Parçasına Ödediği Para Dudakları Uçuklattı! İç Çamaşırsız Pozlarının Arkasından Servet Çıktı! “Benim Evin Kirası Bundan Az!”

Gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yerini alan Hande Erçel’in bir kumaş parçasına ödediği para dudakların uçuklamasına neden oldu! İç çamaşırsız paylaşımının arkasından resmen servet çıktı. Birçok kişi ise oturduğu evinin kira bedelinin bile bu elbiseden daha ucuz olduğunu dile getirerek; “Ben evime daha az ödüyorum” yorumlarında bulundu! Peki, Hande Erçel, bir parça elbise için ne kadar ödedi?

En son Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonlara hitap etmeye başlamıştı. Dizide tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir aşk yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda Kerem Bürsin’le ayrılma kararı almıştı. Kerem Bürsin’le ayrılık kararının hemen ardından Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hande Erçel, aldatıldığı yönünde iddialarla gündeme gelmişti. Hiçbir iddiaya yanıt vermeyen Erçel, nefes kesen pozlarının arkasındaki kıyafetinin fiyatıyla ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Haz 2022 - 12:27 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Melisa Döngel Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Bacaklarını Açarak… “Sen İnsan Üstü Bir Olaysın!” Yorumlar Gırla Geliyor… mask
Melisa Döngel Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Bacaklarını Açarak… “Sen İnsan Üstü Bir Olaysın!” Yorumlar Gırla Geliyor…
Survivor Nisa’dan Kahreden, Yürek Sızlatan Haber! Hastalığı Başına Bela Oldu; Murat Ceylan Diskalifiye Kararını Açıkladı! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’dan Kahreden, Yürek Sızlatan Haber! Hastalığı Başına Bela Oldu; Murat Ceylan Diskalifiye Kararını Açıkladı! Neler Oluyor?
Demet Özdemir Sosyal Medyayı Ateşler İçerisinde Bıraktı! Üzerine Yapışan Mayosuyla Nefesleri Kesti! “Oğuzhan Koç Nişanı Atacak!” mask
Demet Özdemir Sosyal Medyayı Ateşler İçerisinde Bıraktı! Üzerine Yapışan Mayosuyla Nefesleri Kesti! “Oğuzhan Koç Nişanı Atacak!”
Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u Sildi Attı! Minileri Pozlarından Sonra “Nişanlım” Falan Demedi! Düğün Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u Sildi Attı! Minileri Pozlarından Sonra “Nişanlım” Falan Demedi! Düğün Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Survivor Evrim Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Hikmet, Seda, Berna, Yağmur ve Sude Sıraya Girdi… Göndermesi Yeri Göğü İnletti! Neler Oluyor? mask
Survivor Evrim Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Hikmet, Seda, Berna, Yağmur ve Sude Sıraya Girdi… Göndermesi Yeri Göğü İnletti! Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinde Sedat’tan 100 Yılın En Büyük Rezilliği! Koroğlu Konağı Ateşe Verildi; Yangınlar Çıktı! Senarist Senaryoyu Komple Değiştirdi… mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat’tan 100 Yılın En Büyük Rezilliği! Koroğlu Konağı Ateşe Verildi; Yangınlar Çıktı! Senarist Senaryoyu Komple Değiştirdi…
Survivor All Star’da Son Eleme Adayı ve Dokunulmazlık Oyunu Saatler Kala İfşa Oldu! Potaya Giden İsim “Sonunda Kurtuluyoruz” Dedirtti! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star’da Son Eleme Adayı ve Dokunulmazlık Oyunu Saatler Kala İfşa Oldu! Potaya Giden İsim “Sonunda Kurtuluyoruz” Dedirtti! Neler Oluyor?
Zeynep Erdoğan Fas'ta Büyük Beğeni Topladı... mask
Zeynep Erdoğan Fas'ta Büyük Beğeni Topladı...
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Daha Son Dokunulmazlık Bile Oynanmadı Ama… Sosyal Medyaya Sızdı! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Daha Son Dokunulmazlık Bile Oynanmadı Ama… Sosyal Medyaya Sızdı! Neler Oluyor?
Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Paylaşımlar Arka Arkaya Geldi! “Kaan Neyi Aldattığına Dön Bak!” Kameraya Eğilerek Dekoltesini Gösterince… mask
Hande Erçel’den İç Çamaşırsız Paylaşımlar Arka Arkaya Geldi! “Kaan Neyi Aldattığına Dön Bak!” Kameraya Eğilerek Dekoltesini Gösterince…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hande Erçel’in Kumaş Parçasına Ödediği Para Dudakları Uçuklattı! İç Çamaşırsız Pozlarının Arkasından Servet Çıktı! “Benim Evin Kirası Bundan Az!” mask
Hande Erçel’in Kumaş Parçasına Ödediği Para Dudakları Uçuklattı! İç Çamaşırsız Pozlarının Arkasından Servet Çıktı! “Benim Evin Kirası Bundan Az!”
Mezarlık Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Mezarlık Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Mezarlık Dizisi Oyuncuları Kimler? mask
Mezarlık Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Mezarlık Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Mezarlık Dizisi Oyuncuları Kimler?
Melisa Döngel Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Bacaklarını Açarak… “Sen İnsan Üstü Bir Olaysın!” Yorumlar Gırla Geliyor… mask
Melisa Döngel Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Bacaklarını Açarak… “Sen İnsan Üstü Bir Olaysın!” Yorumlar Gırla Geliyor…
Survivor Nisa’dan Kahreden, Yürek Sızlatan Haber! Hastalığı Başına Bela Oldu; Murat Ceylan Diskalifiye Kararını Açıkladı! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’dan Kahreden, Yürek Sızlatan Haber! Hastalığı Başına Bela Oldu; Murat Ceylan Diskalifiye Kararını Açıkladı! Neler Oluyor?
Demet Özdemir Sosyal Medyayı Ateşler İçerisinde Bıraktı! Üzerine Yapışan Mayosuyla Nefesleri Kesti! “Oğuzhan Koç Nişanı Atacak!” mask
Demet Özdemir Sosyal Medyayı Ateşler İçerisinde Bıraktı! Üzerine Yapışan Mayosuyla Nefesleri Kesti! “Oğuzhan Koç Nişanı Atacak!”
Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u Sildi Attı! Minileri Pozlarından Sonra “Nişanlım” Falan Demedi! Düğün Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u Sildi Attı! Minileri Pozlarından Sonra “Nişanlım” Falan Demedi! Düğün Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL