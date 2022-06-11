- 11 Haz 2022 - 12:00 G: 11 Haz 2022 - 12:41

İrem Derici İç Çamaşırsız Paylaşımını Yapınca Ortalık Karıştı! “Cem Kaybettiğine Dön Bak!” “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor!

Bir süredir olaylı ayrılığı ile gündemlerden düşmeyen İrem Derici, bu kez o paylaşımı ile adından söz ettirmeye başladı. Geçtiğimiz gün yeni bir fotoğraf paylaşan İrem Derici’nin ayrılığın etkilerini kısa sürede üzerinden attığı görülürken; ünlü şarkıcının yaptığı imaj değişikliği de bir hayli dikkat çekici bulundu! Peki, İrem Derici ne paylaştı? İrem Derici, nasıl bir imaj değişikliğine gitti? İrem Derici’nin son hali nasıl? İşte, detaylar…

Seslendirdiği şarkılar ve sahne performanslarıyla hafızalara kazınan isimlerden biri olan İrem Derici, bir süredir aşk yaşamı ile gündemlerden düşmüyordu. Cem Belevi ile ikinci kez ihanet iddialarının gölgesinde ayrılan İrem Derici’nin ünlü şarkıcıya söylediği sözler herkesin hafızasına kazanırken; Cem Belevi’nin de ünlü şarkıcıya gönderme yapması bir hayli dikkat çekmişti. Günlerdir konuşulan Cem Belevi ve İrem Derici ikilisinden ayrılığın etkilerini atan ilk isim İrem Derici oldu. Yeni bir imaj değişikliğine giden İrem Derici, hayranlarının karşısına yeni yaz imajıyla resmen bomba gibi çıktı!

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11 Haz 2022 - 12:00 - Gündem

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