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11 Haz 2022 - 12:00

İrem Derici İç Çamaşırsız Paylaşımını Yapınca Ortalık Karıştı! “Cem Kaybettiğine Dön Bak!” “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor!

Bir süredir olaylı ayrılığı ile gündemlerden düşmeyen İrem Derici, bu kez o paylaşımı ile adından söz ettirmeye başladı. Geçtiğimiz gün yeni bir fotoğraf paylaşan İrem Derici’nin ayrılığın etkilerini kısa sürede üzerinden attığı görülürken; ünlü şarkıcının yaptığı imaj değişikliği de bir hayli dikkat çekici bulundu! Peki, İrem Derici ne paylaştı? İrem Derici, nasıl bir imaj değişikliğine gitti? İrem Derici’nin son hali nasıl? İşte, detaylar…