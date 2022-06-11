Balkan Ninnisi Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Ne Zaman Başlıyor? Balkan Ninnisi Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Balkan Ninnisi Dizisi Oyuncuları Kimler?
Her gün reyting yarışına bir yeni yapımın daha eklenmeye başlandığı şu günlerde Balkan Ninnisi dizisi de tanıtım fragmanı ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde farklı hikayesi ile seyirci ile buluşacak olan Balkan Ninnisi dizisinin yayınlanan tanıtım fragmanı diziye dair merak edilenler hakkında çok önemli ipuçları veriyor! İşte Balkan Dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Her gün reyting yarışına bir yeni yapımın daha eklenmeye başlandığı şu günlerde Balkan Ninnisi dizisi de tanıtım fragmanı ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde farklı hikayesi ile seyirci ile buluşacak olan Balkan Ninnisi dizisinin yayınlanan tanıtım fragmanı diziye dair merak edilenler hakkında çok önemli ipuçları veriyor! Peki, Balkan Ninnisi dizisi hangi gün, saat kaçta ne zaman başlıyor? Balkan Ninnisi dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Balkan Ninnisi dizisi oyuncuları kimler? İşte, detaylar…
11 Haz 2022 - 12:45 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.