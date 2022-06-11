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11 Haz 2022 - 12:45

Balkan Ninnisi Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Ne Zaman Başlıyor? Balkan Ninnisi Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Balkan Ninnisi Dizisi Oyuncuları Kimler?

Her gün reyting yarışına bir yeni yapımın daha eklenmeye başlandığı şu günlerde Balkan Ninnisi dizisi de tanıtım fragmanı ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde farklı hikayesi ile seyirci ile buluşacak olan Balkan Ninnisi dizisinin yayınlanan tanıtım fragmanı diziye dair merak edilenler hakkında çok önemli ipuçları veriyor! İşte Balkan Dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...