Kanal D ekranları aracılığıyla şubat ayından bu yana seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Üç Kız Kardeş dizisi, gördüğü ilgiyi her geçen gün artırmaya başladı. Özellikle dördüncü bölümünde reytinglerin zirvesini görmesiyle birlikte sadece ekranların değil, sosyal medyanın da en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini alan Üç Kız Kardeş dizisinin uyarlandığı aynı isimli kitapta hangi yılları anlattığı ise, büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Üç Kız Kardeş hangi yıl yaşanmış? Üç Kız Kardeş dizisi ne zamanı anlatıyor? Üç Kız Kardeş dizisi hangi dönem, yılda geçti? İşte, detaylar…

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