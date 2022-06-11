Müge Anlı’da Akıl Beyin Durduran “Büyü” Olayı! Tılsımlar Hayatını Yerle Bir Etti! “Allah’tan Korkunuz Yok Mu?” Tepkiler Arka Arkaya…
Fenomen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’e katılan Yunus Tat’ın hem dolandırıcılık hem de tılsım ve büyüler ile ilgili iddiaları programın seyircisini adeta şoke etti! Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Yunus Tat olayı ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Yunus Tat olayı çözüldü mü? İşte, detaylar…
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, dün ilginç bir olaya şahitlik etti. Evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia eden Yunus Tat’ı konuk eden Müge Anlı, mağdur edildiğini iddia eden adamın tılsım ve büyü iddiaları karşısında ise, adeta şoke oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında iş arkadaşının eşiyle ilişkisi olduğunu itiraf eden Yunus Tat; “İlk kocası yanımda yaşıyordu, köylerimiz de yakın mesafedeydi. Kocası felç oldu o da evliyken 3 yıl beraberlik yaşadık. Ben de evliydim o ara, kendi ailemle ilişkimi de o bitirdi” deyince Müge Anlı’nın o tepkisi ile karşılaştı!
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11 Haz 2022 - 12:57 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.