Esra Ezmeci Defteri Kapattı! Bu İtiraftan Sonra Lavaboya Koştu… “2 Yıldır Baldızımla…” Mideler Bulanıyor; Perde Arkasında….
Sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği soru cevap etkinlikleri ile magazine her hafta damgasını vuran Esra Ezmeci’nin son soru cevap etkinliğinde gelen bir itiraf resmen mideleri bulandırdı. Esra Ezmeci’nin vereceği cevap merak ediliyordu ki; ünlü psikolog bu kez sert çıktı! Peki, Esra Ezmeci’ye ne itirafı geldi? Esra Ezmeci gelen itirafa ne dedi? İşte, detaylar…
FOX TV ekranlarından yayınlanan ve sezon sonunda final yaparak ekranlara veda eden Fulya ile Umudun Olsun isimli gündüz kuşağı programına psikolojik danışmanlık hizmeti veren ünlü psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinin dertlerine derman olmak için birkaç aydır sık sık soru cevap etkinliği yapmaya başladı. Özellikle insan ilişkileri üzerine uzmanlığı bulunan Esra Ezmeci’ye bu soru cevap etkinliği sırasında gelen sorular ve itiraflar ise, herkesin dikkati çekecek bir hal aldı. En son yaptığı soru cevap etkinliğinde bir takipçisinden baldızı ile ilgili ilginç bir itiraf alan Esra Ezmeci’nin verdiği o cevap ise, herkesi adeta şoke etti!
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11 Haz 2022 - 13:02 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.