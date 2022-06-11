- 11 Haz 2022 - 13:02 G: 11 Haz 2022 - 13:10

Esra Ezmeci Defteri Kapattı! Bu İtiraftan Sonra Lavaboya Koştu… “2 Yıldır Baldızımla…” Mideler Bulanıyor; Perde Arkasında….

Sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği soru cevap etkinlikleri ile magazine her hafta damgasını vuran Esra Ezmeci’nin son soru cevap etkinliğinde gelen bir itiraf resmen mideleri bulandırdı. Esra Ezmeci’nin vereceği cevap merak ediliyordu ki; ünlü psikolog bu kez sert çıktı! Peki, Esra Ezmeci’ye ne itirafı geldi? Esra Ezmeci gelen itirafa ne dedi? İşte, detaylar…

FOX TV ekranlarından yayınlanan ve sezon sonunda final yaparak ekranlara veda eden Fulya ile Umudun Olsun isimli gündüz kuşağı programına psikolojik danışmanlık hizmeti veren ünlü psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinin dertlerine derman olmak için birkaç aydır sık sık soru cevap etkinliği yapmaya başladı. Özellikle insan ilişkileri üzerine uzmanlığı bulunan Esra Ezmeci’ye bu soru cevap etkinliği sırasında gelen sorular ve itiraflar ise, herkesin dikkati çekecek bir hal aldı. En son yaptığı soru cevap etkinliğinde bir takipçisinden baldızı ile ilgili ilginç bir itiraf alan Esra Ezmeci’nin verdiği o cevap ise, herkesi adeta şoke etti!

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

11 Haz 2022 - 13:02 - Gündem

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol ATV’den Kovuldu Mu? Müge Anlı Yönetime Resti Çekince; Son Karar Verildi! Esra Erol’un Yerine Gelen İsim… mask
Esra Erol ATV’den Kovuldu Mu? Müge Anlı Yönetime Resti Çekince; Son Karar Verildi! Esra Erol’un Yerine Gelen İsim…
Esra Erol, Müge Anlı’yı Ezdi Geçti! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Bu Kez Kalbinden Vurdu! Müge Anlı Çaresiz Kaldı… “Yok Artık!” mask
Esra Erol, Müge Anlı’yı Ezdi Geçti! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Bu Kez Kalbinden Vurdu! Müge Anlı Çaresiz Kaldı… “Yok Artık!”
Esra Erol Yine Evlendirmeye Başladı! Canlı Yayın Demedi, 83 Milyonun Önünde Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Neler İzliyoruz Biz!” mask
Esra Erol Yine Evlendirmeye Başladı! Canlı Yayın Demedi, 83 Milyonun Önünde Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Neler İzliyoruz Biz!”
Esra Erol Yaprak Gibi Titriyor! 9 Yıl Sonra İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşandı, ATV Biletini Kesti! Müge Anlı’nın İsteği Tuz Biber Oldu… mask
Esra Erol Yaprak Gibi Titriyor! 9 Yıl Sonra İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşandı, ATV Biletini Kesti! Müge Anlı’nın İsteği Tuz Biber Oldu…
Esra Erol Programını Ayağa Kaldırmış; Avukat Hülya’yı Çıldırtmıştı! Yufkacı Muammer Son Kararını Verdi; İlk Yaptığı Şey Olay Oldu! mask
Esra Erol Programını Ayağa Kaldırmış; Avukat Hülya’yı Çıldırtmıştı! Yufkacı Muammer Son Kararını Verdi; İlk Yaptığı Şey Olay Oldu!
Esra Erol Gözyaşlarına Boğdu, Tam Tamına 8 Yıl Boyunca… Noktayı Koydu; Babasına Öyle Şeyler Dedi Ki… mask
Esra Erol Gözyaşlarına Boğdu, Tam Tamına 8 Yıl Boyunca… Noktayı Koydu; Babasına Öyle Şeyler Dedi Ki…
Esra Erol – Müge Anlı Bir Kez Daha Kanlı Bıçaklı Oldular! Krizin Başı Ortaya Çıktı; Instagram Twitter Ayağa Kalktı! Müge Anlı’dan Beklenmedik… mask
Esra Erol – Müge Anlı Bir Kez Daha Kanlı Bıçaklı Oldular! Krizin Başı Ortaya Çıktı; Instagram Twitter Ayağa Kalktı! Müge Anlı’dan Beklenmedik…
Esra Erol ve Müge Anlı’nın Yayından Kaldırılacağı Tarih Açıklandı! ATV Seçim Yapmak Zorunda; Kaos Kaldığı Yerden Devam Ediyor! Şok Şok Şok… mask
Esra Erol ve Müge Anlı’nın Yayından Kaldırılacağı Tarih Açıklandı! ATV Seçim Yapmak Zorunda; Kaos Kaldığı Yerden Devam Ediyor! Şok Şok Şok…
Esra Erol Seyircinin Tüylerini Ürpertti! 16 Yıldır Ekranlarda Ama Daha Önce Böyle Bir Şey Yapmadı! Yalın Ayak… mask
Esra Erol Seyircinin Tüylerini Ürpertti! 16 Yıldır Ekranlarda Ama Daha Önce Böyle Bir Şey Yapmadı! Yalın Ayak…
Müge Anlı ve Esra Erol Canlı Yayında Kılıçlar Çekti! Müge Anlı Öyle Şeyler Dedi Ki… Duyanlar Şaştı Kaldı! Birbirini Silmişler; İşte Perde Arkası… mask
Müge Anlı ve Esra Erol Canlı Yayında Kılıçlar Çekti! Müge Anlı Öyle Şeyler Dedi Ki… Duyanlar Şaştı Kaldı! Birbirini Silmişler; İşte Perde Arkası…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı’da Akıl Beyin Durduran “Büyü” Olayı! Tılsımlar Hayatını Yerle Bir Etti! “Allah’tan Korkunuz Yok Mu?” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Müge Anlı’da Akıl Beyin Durduran “Büyü” Olayı! Tılsımlar Hayatını Yerle Bir Etti! “Allah’tan Korkunuz Yok Mu?” Tepkiler Arka Arkaya…
Hande Erçel’in Kumaş Parçasına Ödediği Para Dudakları Uçuklattı! İç Çamaşırsız Pozlarının Arkasından Servet Çıktı! “Benim Evin Kirası Bundan Az!” mask
Hande Erçel’in Kumaş Parçasına Ödediği Para Dudakları Uçuklattı! İç Çamaşırsız Pozlarının Arkasından Servet Çıktı! “Benim Evin Kirası Bundan Az!”
İrem Derici İç Çamaşırsız Paylaşımını Yapınca Ortalık Karıştı! “Cem Kaybettiğine Dön Bak!” “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! mask
İrem Derici İç Çamaşırsız Paylaşımını Yapınca Ortalık Karıştı! “Cem Kaybettiğine Dön Bak!” “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor!
Melisa Döngel Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Bacaklarını Açarak… “Sen İnsan Üstü Bir Olaysın!” Yorumlar Gırla Geliyor… mask
Melisa Döngel Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Bacaklarını Açarak… “Sen İnsan Üstü Bir Olaysın!” Yorumlar Gırla Geliyor…
Survivor Nisa’dan Kahreden, Yürek Sızlatan Haber! Hastalığı Başına Bela Oldu; Murat Ceylan Diskalifiye Kararını Açıkladı! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’dan Kahreden, Yürek Sızlatan Haber! Hastalığı Başına Bela Oldu; Murat Ceylan Diskalifiye Kararını Açıkladı! Neler Oluyor?
Demet Özdemir Sosyal Medyayı Ateşler İçerisinde Bıraktı! Üzerine Yapışan Mayosuyla Nefesleri Kesti! “Oğuzhan Koç Nişanı Atacak!” mask
Demet Özdemir Sosyal Medyayı Ateşler İçerisinde Bıraktı! Üzerine Yapışan Mayosuyla Nefesleri Kesti! “Oğuzhan Koç Nişanı Atacak!”
Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u Sildi Attı! Minileri Pozlarından Sonra “Nişanlım” Falan Demedi! Düğün Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u Sildi Attı! Minileri Pozlarından Sonra “Nişanlım” Falan Demedi! Düğün Arifesinde Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Survivor Evrim Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Hikmet, Seda, Berna, Yağmur ve Sude Sıraya Girdi… Göndermesi Yeri Göğü İnletti! Neler Oluyor? mask
Survivor Evrim Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Hikmet, Seda, Berna, Yağmur ve Sude Sıraya Girdi… Göndermesi Yeri Göğü İnletti! Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinde Sedat’tan 100 Yılın En Büyük Rezilliği! Koroğlu Konağı Ateşe Verildi; Yangınlar Çıktı! Senarist Senaryoyu Komple Değiştirdi… mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat’tan 100 Yılın En Büyük Rezilliği! Koroğlu Konağı Ateşe Verildi; Yangınlar Çıktı! Senarist Senaryoyu Komple Değiştirdi…
Survivor All Star’da Son Eleme Adayı ve Dokunulmazlık Oyunu Saatler Kala İfşa Oldu! Potaya Giden İsim “Sonunda Kurtuluyoruz” Dedirtti! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star’da Son Eleme Adayı ve Dokunulmazlık Oyunu Saatler Kala İfşa Oldu! Potaya Giden İsim “Sonunda Kurtuluyoruz” Dedirtti! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Ezmeci Defteri Kapattı! Bu İtiraftan Sonra Lavaboya Koştu… “2 Yıldır Baldızımla…” Mideler Bulanıyor; Perde Arkasında…. mask
Esra Ezmeci Defteri Kapattı! Bu İtiraftan Sonra Lavaboya Koştu… “2 Yıldır Baldızımla…” Mideler Bulanıyor; Perde Arkasında….
Müge Anlı’da Akıl Beyin Durduran “Büyü” Olayı! Tılsımlar Hayatını Yerle Bir Etti! “Allah’tan Korkunuz Yok Mu?” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Müge Anlı’da Akıl Beyin Durduran “Büyü” Olayı! Tılsımlar Hayatını Yerle Bir Etti! “Allah’tan Korkunuz Yok Mu?” Tepkiler Arka Arkaya…
Üç Kız Kardeş Hangi Yıl Yaşanmış? Üç Kız Kardeş Dizisi Ne Zamanı Anlatıyor? Üç Kız Kardeş Dizisi Hangi Dönem, Yılda Geçti? mask
Üç Kız Kardeş Hangi Yıl Yaşanmış? Üç Kız Kardeş Dizisi Ne Zamanı Anlatıyor? Üç Kız Kardeş Dizisi Hangi Dönem, Yılda Geçti?
Balkan Ninnisi Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Ne Zaman Başlıyor? Balkan Ninnisi Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Balkan Ninnisi Dizisi Oyuncuları Kimler? mask
Balkan Ninnisi Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Ne Zaman Başlıyor? Balkan Ninnisi Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Balkan Ninnisi Dizisi Oyuncuları Kimler?
Kuruluş Osman Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Kuruluş Osman Dizisi 4. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor? mask
Kuruluş Osman Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Kuruluş Osman Dizisi 4. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?
Hande Erçel’in Kumaş Parçasına Ödediği Para Dudakları Uçuklattı! İç Çamaşırsız Pozlarının Arkasından Servet Çıktı! “Benim Evin Kirası Bundan Az!” mask
Hande Erçel’in Kumaş Parçasına Ödediği Para Dudakları Uçuklattı! İç Çamaşırsız Pozlarının Arkasından Servet Çıktı! “Benim Evin Kirası Bundan Az!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL