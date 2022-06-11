Esra Ezmeci Defteri Kapattı! Bu İtiraftan Sonra Lavaboya Koştu… “2 Yıldır Baldızımla…” Mideler Bulanıyor; Perde Arkasında….

FOX TV ekranlarından yayınlanan ve sezon sonunda final yaparak ekranlara veda eden Fulya ile Umudun Olsun isimli gündüz kuşağı programına psikolojik danışmanlık hizmeti veren ünlü psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinin dertlerine derman olmak için birkaç aydır sık sık soru cevap etkinliği yapmaya başladı. Özellikle insan ilişkileri üzerine uzmanlığı bulunan Esra Ezmeci’ye bu soru cevap etkinliği sırasında gelen sorular ve itiraflar ise, herkesin dikkati çekecek bir hal aldı. En son yaptığı soru cevap etkinliğinde bir takipçisinden baldızı ile ilgili ilginç bir itiraf alan Esra Ezmeci’nin verdiği o cevap ise, herkesi adeta şoke etti!

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