Yasak Elma Dizisinde Format Değişiyor! Yapımcı Yeni Sezonda Öyle Şeyler Yapacak Ki, Akıl Beyin Yanacak! Halit Bile Diziye Dönebilir!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da tüm format komple değişiyor! Yapımcının vermiş olduğu kararla birlikte öyle şeyler yaşanacak ki, seyircinin aklı beyni resmen yanacak! Talat Bulut’un bile Halit karakteriyle diziye döneceği gündeme bomba gibi düştü. Peki, Yasak Elma dizisinde neler olacak?
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinde sezon finaline ramak kaldı! Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri haline gelen Yasak Elma dizisinde her şeyin karma karışık bir hale geleceği gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada çıkan bir iddia ise yapımcının bambaşka kararlar alacağını düşündürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.