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11 Haz 2022 - 13:16

Yasak Elma Dizisinde Format Değişiyor! Yapımcı Yeni Sezonda Öyle Şeyler Yapacak Ki, Akıl Beyin Yanacak! Halit Bile Diziye Dönebilir!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da tüm format komple değişiyor! Yapımcının vermiş olduğu kararla birlikte öyle şeyler yaşanacak ki, seyircinin aklı beyni resmen yanacak! Talat Bulut’un bile Halit karakteriyle diziye döneceği gündeme bomba gibi düştü. Peki, Yasak Elma dizisinde neler olacak?