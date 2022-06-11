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11 Haz 2022 - 13:38

Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Ayşe mi, Batuhan mı, Hikmet mi, Anıl mı? Kurban Kesen Bile Var! “Kurtulduk!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük ifşa basına sızdı! Elenen ismin sızmasıyla ağızların açık kalmasına neden oldu! İfşaların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte birçok kişi kurban bile kesmeye başladığını dile getirdi. Birçok kişi ise “Kurtulduk” yorumlarında bulundu! Peki, Survivor yarışmasından elenen isim kim oldu?