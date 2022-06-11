Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Ayşe mi, Batuhan mı, Hikmet mi, Anıl mı? Kurban Kesen Bile Var! “Kurtulduk!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük ifşa basına sızdı! Elenen ismin sızmasıyla ağızların açık kalmasına neden oldu! İfşaların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte birçok kişi kurban bile kesmeye başladığını dile getirdi. Birçok kişi ise “Kurtulduk” yorumlarında bulundu! Peki, Survivor yarışmasından elenen isim kim oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor yarışmasında 3. dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Son dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızılar olmuştu ama kurallar gereği Anıl Berk Baki potaya giren isim olmuştu. Hikmet Tuğsuz ise Mavi takımdan potaya giden isim olarak açıklanmıştı. Peki, Ayşe mi, Batuhan mı, Hikmet mi, Anıl mı yarışmadan ayrılacak isim olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.