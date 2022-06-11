Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Haz 2022 - 16:38

Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Süper Mini Taytıyla Yürekleri Hoplattı! “Hiç Edep Kalmamış” Sere Serpe Oturup… Instagram Çalkalanıyor…

Şimdilerde ekranların en sevilen isimleri arasında yer almaya başlayan Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde gösterdiği Derin performansı ile televizyon izleyicisinin gönlünde taht kurmayı da başardı. Sadakatsiz dizisinin finalinin ardından dinlenmeye çekilen Melis Sezen o paylaşımı ile hem evinin kapılarını açtı hem de evindeki tarzını takipçilerinin beğenisine sundu! Peki, Melis Sezen ne paylaştı? Melis Sezen nasıl bir paylaşım yaptı? Melis Sezen’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detayl