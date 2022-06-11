Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Süper Mini Taytıyla Yürekleri Hoplattı! “Hiç Edep Kalmamış” Sere Serpe Oturup… Instagram Çalkalanıyor…
Şimdilerde ekranların en sevilen isimleri arasında yer almaya başlayan Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde gösterdiği Derin performansı ile televizyon izleyicisinin gönlünde taht kurmayı da başardı. Sadakatsiz dizisinin finalinin ardından dinlenmeye çekilen Melis Sezen o paylaşımı ile hem evinin kapılarını açtı hem de evindeki tarzını takipçilerinin beğenisine sundu! Peki, Melis Sezen ne paylaştı? Melis Sezen nasıl bir paylaşım yaptı? Melis Sezen’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detayl
Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkan Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile adeta hafızalara kazınan Melis Sezen, iki sezon boyunca Derin’in histerik tavırlarını çok iyi ekrana yansıtmasıyla sık sık övgü alan isim olmuştu. Bu rolü ile ödülleri de toplayan genç oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinin finalinin ardından iki yıllık Derin macerasına da son verdi. Melis Sezen’in yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak edilirken; ünlü oyuncudan gelen o paylaşım dikkatlerin bir anda ünlü oyuncunun güzelliğine kaymasına neden oldu!
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11 Haz 2022 - 16:38 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.