- 11 Haz 2022 - 16:38 G: 11 Haz 2022 - 16:43

Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Süper Mini Taytıyla Yürekleri Hoplattı! “Hiç Edep Kalmamış” Sere Serpe Oturup… Instagram Çalkalanıyor…

Şimdilerde ekranların en sevilen isimleri arasında yer almaya başlayan Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde gösterdiği Derin performansı ile televizyon izleyicisinin gönlünde taht kurmayı da başardı. Sadakatsiz dizisinin finalinin ardından dinlenmeye çekilen Melis Sezen o paylaşımı ile hem evinin kapılarını açtı hem de evindeki tarzını takipçilerinin beğenisine sundu! Peki, Melis Sezen ne paylaştı? Melis Sezen nasıl bir paylaşım yaptı? Melis Sezen’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detayl

Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkan Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile adeta hafızalara kazınan Melis Sezen, iki sezon boyunca Derin’in histerik tavırlarını çok iyi ekrana yansıtmasıyla sık sık övgü alan isim olmuştu. Bu rolü ile ödülleri de toplayan genç oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinin finalinin ardından iki yıllık Derin macerasına da son verdi. Melis Sezen’in yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak edilirken; ünlü oyuncudan gelen o paylaşım dikkatlerin bir anda ünlü oyuncunun güzelliğine kaymasına neden oldu!

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11 Haz 2022 - 16:38 - Gündem

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