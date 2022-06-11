Survivor’da İletişim Ödülü 89. İfşayla Ortalığı Salladı! Acun Medya Gümbür Gümbür; Ilıcalı Terör Estiriyor! Mavi mi, Kırmızı mı?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da iletişim ödülü; 89. ifşayla ortalığı karıştırdı. Acun Ilıcalı’nın çıkan ifşalardan sonra Acun Medya’da terör estirdiğine dair iddialar gündeme gelirken; Mavi takım ve Kırmızı takım arasında geçen mücadelenin kazananı hangi takım oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük keyifle izlenen Survivor yarışmasında Mavi takım ve Kırmızı takım arasında mükemmel bir son dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Mavi takımın oyunu kaybetmesiyle birlikte Hikmet Tuğsuz eleme potasına giden isim olmuştu. Anıl Berk Baki ise Kırmızı takımdan eleme potasına gönderilmişti. Bu akşam oynanacak olan iletişim ödülüyse resmen ifşa edildi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.