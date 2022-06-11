- 11 Haz 2022 - 16:38 G: 11 Haz 2022 - 16:43

Survivor’da İletişim Ödülü 89. İfşayla Ortalığı Salladı! Acun Medya Gümbür Gümbür; Ilıcalı Terör Estiriyor! Mavi mi, Kırmızı mı?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da iletişim ödülü; 89. ifşayla ortalığı karıştırdı. Acun Ilıcalı’nın çıkan ifşalardan sonra Acun Medya’da terör estirdiğine dair iddialar gündeme gelirken; Mavi takım ve Kırmızı takım arasında geçen mücadelenin kazananı hangi takım oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük keyifle izlenen Survivor yarışmasında Mavi takım ve Kırmızı takım arasında mükemmel bir son dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Mavi takımın oyunu kaybetmesiyle birlikte Hikmet Tuğsuz eleme potasına giden isim olmuştu. Anıl Berk Baki ise Kırmızı takımdan eleme potasına gönderilmişti. Bu akşam oynanacak olan iletişim ödülüyse resmen ifşa edildi! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!  

11 Haz 2022 - 16:38 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Sude Burcu Mert Öcal’ı Hüngür Hüngür Ağlattı! Dekoltenin Dozunu Kaçırınca Olanlar Oldu! Minicik Şortuyla… mask
Survivor Sude Burcu Mert Öcal’ı Hüngür Hüngür Ağlattı! Dekoltenin Dozunu Kaçırınca Olanlar Oldu! Minicik Şortuyla…
Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Ayşe mi, Batuhan mı, Hikmet mi, Anıl mı? Kurban Kesen Bile Var! “Kurtulduk!” mask
Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Ayşe mi, Batuhan mı, Hikmet mi, Anıl mı? Kurban Kesen Bile Var! “Kurtulduk!”
Survivor Hikmet’ten Nagihan’a Cinsel Teklifte mi Bulundu? Acun Ilıcalı Mosmor Olacak; Yarışmacılar Yerin Dibine Girdi! Neler Oluyor? mask
Survivor Hikmet’ten Nagihan’a Cinsel Teklifte mi Bulundu? Acun Ilıcalı Mosmor Olacak; Yarışmacılar Yerin Dibine Girdi! Neler Oluyor?
Survivor Evrim Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Hikmet, Seda, Berna, Yağmur ve Sude Sıraya Girdi… Göndermesi Yeri Göğü İnletti! Neler Oluyor? mask
Survivor Evrim Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Hikmet, Seda, Berna, Yağmur ve Sude Sıraya Girdi… Göndermesi Yeri Göğü İnletti! Neler Oluyor?
Survivor Nisa’dan Kahreden, Yürek Sızlatan Haber! Hastalığı Başına Bela Oldu; Murat Ceylan Diskalifiye Kararını Açıkladı! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’dan Kahreden, Yürek Sızlatan Haber! Hastalığı Başına Bela Oldu; Murat Ceylan Diskalifiye Kararını Açıkladı! Neler Oluyor?
Survivor All-Star 130. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Ayşe Mi, Batuhan Mı, Hikmet mi, Anıl Mı Elendi? Survivor 11 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 130. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Ayşe Mi, Batuhan Mı, Hikmet mi, Anıl Mı Elendi? Survivor 11 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All Star’da Son Eleme Adayı ve Dokunulmazlık Oyunu Saatler Kala İfşa Oldu! Potaya Giden İsim “Sonunda Kurtuluyoruz” Dedirtti! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star’da Son Eleme Adayı ve Dokunulmazlık Oyunu Saatler Kala İfşa Oldu! Potaya Giden İsim “Sonunda Kurtuluyoruz” Dedirtti! Neler Oluyor?
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Daha Son Dokunulmazlık Bile Oynanmadı Ama… Sosyal Medyaya Sızdı! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Daha Son Dokunulmazlık Bile Oynanmadı Ama… Sosyal Medyaya Sızdı! Neler Oluyor?
Survivor Hikmet’e Diskalifiye Şoku! “Acun Medya Yarışmadan Kovdu!” Yapımcıya Kafa Tutunca; Bileti Bile Alınmadı! Apar Topar Gönderildi… mask
Survivor Hikmet’e Diskalifiye Şoku! “Acun Medya Yarışmadan Kovdu!” Yapımcıya Kafa Tutunca; Bileti Bile Alınmadı! Apar Topar Gönderildi…
Survivor Yarışmasının Son 4 İsmi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Finali Onlarla Sunacak; Ne Ogeday, Ne Batuhan… Tek Tek Açıklandılar! mask
Survivor Yarışmasının Son 4 İsmi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Finali Onlarla Sunacak; Ne Ogeday, Ne Batuhan… Tek Tek Açıklandılar!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinin Ceylin’i Nefesleri Kesti! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki; Tepkileri Arka Arkaya Aldı! “Hiç Giyinmeseydin!” Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Nefesleri Kesti! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki; Tepkileri Arka Arkaya Aldı! “Hiç Giyinmeseydin!” Neler Oluyor?
Survivor Sude Burcu Mert Öcal’ı Hüngür Hüngür Ağlattı! Dekoltenin Dozunu Kaçırınca Olanlar Oldu! Minicik Şortuyla… mask
Survivor Sude Burcu Mert Öcal’ı Hüngür Hüngür Ağlattı! Dekoltenin Dozunu Kaçırınca Olanlar Oldu! Minicik Şortuyla…
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Süper Mini Taytıyla Yürekleri Hoplattı! “Hiç Edep Kalmamış” Sere Serpe Oturup… Instagram Çalkalanıyor… mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Süper Mini Taytıyla Yürekleri Hoplattı! “Hiç Edep Kalmamış” Sere Serpe Oturup… Instagram Çalkalanıyor…
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Yeniden Döndü! Yapımcı “Zorla da Olsa Getireceksiniz!” Dedi; 60 Bin Liralık Teklif Şok Etti! Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Yeniden Döndü! Yapımcı “Zorla da Olsa Getireceksiniz!” Dedi; 60 Bin Liralık Teklif Şok Etti! Neler Oluyor?
Alişan’ın Eşi Buse Varol Hastanelik Oldu! Alişan Koştu Ama Yetişemedi… O Fotoğraf Her Şeyi Yerle Bir Etti! Sağlık Durumu… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Hastanelik Oldu! Alişan Koştu Ama Yetişemedi… O Fotoğraf Her Şeyi Yerle Bir Etti! Sağlık Durumu…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov Geldi! Siyahlar İçerisindeki Yürekleri Hoplattı… Alişan “Giyme Bunları” Dedikçe… “Sana Bir Haller Oldu!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov Geldi! Siyahlar İçerisindeki Yürekleri Hoplattı… Alişan “Giyme Bunları” Dedikçe… “Sana Bir Haller Oldu!”
Yasak Elma Dizisinde Format Değişiyor! Yapımcı Yeni Sezonda Öyle Şeyler Yapacak Ki, Akıl Beyin Yanacak! Halit Bile Diziye Dönebilir! mask
Yasak Elma Dizisinde Format Değişiyor! Yapımcı Yeni Sezonda Öyle Şeyler Yapacak Ki, Akıl Beyin Yanacak! Halit Bile Diziye Dönebilir!
Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Ayşe mi, Batuhan mı, Hikmet mi, Anıl mı? Kurban Kesen Bile Var! “Kurtulduk!” mask
Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Ayşe mi, Batuhan mı, Hikmet mi, Anıl mı? Kurban Kesen Bile Var! “Kurtulduk!”
Esra Ezmeci Defteri Kapattı! Bu İtiraftan Sonra Lavaboya Koştu… “2 Yıldır Baldızımla…” Mideler Bulanıyor; Perde Arkasında…. mask
Esra Ezmeci Defteri Kapattı! Bu İtiraftan Sonra Lavaboya Koştu… “2 Yıldır Baldızımla…” Mideler Bulanıyor; Perde Arkasında….
Müge Anlı’da Akıl Beyin Durduran “Büyü” Olayı! Tılsımlar Hayatını Yerle Bir Etti! “Allah’tan Korkunuz Yok Mu?” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Müge Anlı’da Akıl Beyin Durduran “Büyü” Olayı! Tılsımlar Hayatını Yerle Bir Etti! “Allah’tan Korkunuz Yok Mu?” Tepkiler Arka Arkaya…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Sude Burcu Mert Öcal’ı Hüngür Hüngür Ağlattı! Dekoltenin Dozunu Kaçırınca Olanlar Oldu! Minicik Şortuyla… mask
Survivor Sude Burcu Mert Öcal’ı Hüngür Hüngür Ağlattı! Dekoltenin Dozunu Kaçırınca Olanlar Oldu! Minicik Şortuyla…
Survivor’da İletişim Ödülü 89. İfşayla Ortalığı Salladı! Acun Medya Gümbür Gümbür; Ilıcalı Terör Estiriyor! Mavi mi, Kırmızı mı? mask
Survivor’da İletişim Ödülü 89. İfşayla Ortalığı Salladı! Acun Medya Gümbür Gümbür; Ilıcalı Terör Estiriyor! Mavi mi, Kırmızı mı?
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Süper Mini Taytıyla Yürekleri Hoplattı! “Hiç Edep Kalmamış” Sere Serpe Oturup… Instagram Çalkalanıyor… mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Süper Mini Taytıyla Yürekleri Hoplattı! “Hiç Edep Kalmamış” Sere Serpe Oturup… Instagram Çalkalanıyor…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov Geldi! Siyahlar İçerisindeki Yürekleri Hoplattı… Alişan “Giyme Bunları” Dedikçe… “Sana Bir Haller Oldu!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov Geldi! Siyahlar İçerisindeki Yürekleri Hoplattı… Alişan “Giyme Bunları” Dedikçe… “Sana Bir Haller Oldu!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol Hastanelik Oldu! Alişan Koştu Ama Yetişemedi… O Fotoğraf Her Şeyi Yerle Bir Etti! Sağlık Durumu… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Hastanelik Oldu! Alişan Koştu Ama Yetişemedi… O Fotoğraf Her Şeyi Yerle Bir Etti! Sağlık Durumu…
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Yeniden Döndü! Yapımcı “Zorla da Olsa Getireceksiniz!” Dedi; 60 Bin Liralık Teklif Şok Etti! Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Yeniden Döndü! Yapımcı “Zorla da Olsa Getireceksiniz!” Dedi; 60 Bin Liralık Teklif Şok Etti! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL