Survivor’da İletişim Ödülü 89. İfşayla Ortalığı Salladı! Acun Medya Gümbür Gümbür; Ilıcalı Terör Estiriyor! Mavi mi, Kırmızı mı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük keyifle izlenen Survivor yarışmasında Mavi takım ve Kırmızı takım arasında mükemmel bir son dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Mavi takımın oyunu kaybetmesiyle birlikte Hikmet Tuğsuz eleme potasına giden isim olmuştu. Anıl Berk Baki ise Kırmızı takımdan eleme potasına gönderilmişti. Bu akşam oynanacak olan iletişim ödülüyse resmen ifşa edildi! Peki, neler oluyor?

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