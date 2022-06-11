- 11 Haz 2022 - 16:39 G: 11 Haz 2022 - 16:43

Yargı Dizisinin Ceylin’i Nefesleri Kesti! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki; Tepkileri Arka Arkaya Aldı! “Hiç Giyinmeseydin!” Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Yargı dizisinin başrolünde bulunan Pınar Deniz, nefesleri kesti. Ceylin karakteriyle tanınan Pınar Deniz’in giymiş olduğu kıyafet ise tepkileri arka arkaya aldı. Birçok hayranı tarafından; “Keşke hiç giyinmeseydin” yorumlarını alan Pınar Deniz, gündemi salladı geçti. İşte Pınar Deniz’den gelen çok konuşulan pozlar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Sezon finali olan Yargı dizisi akılları allak bullak etmişti. Kaan Urgancıoğlu’nun hayat verdiği Ilgaz karakterinin ölüp ölmediği merak konusu olurken; Pınar Deniz’den gelen pozlar öldürücü darbeyi vurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Haz 2022 - 16:39 Ankara- Yaşam

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