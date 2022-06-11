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11 Haz 2022 - 16:39

Yargı Dizisinin Ceylin’i Nefesleri Kesti! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki; Tepkileri Arka Arkaya Aldı! “Hiç Giyinmeseydin!” Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Yargı dizisinin başrolünde bulunan Pınar Deniz, nefesleri kesti. Ceylin karakteriyle tanınan Pınar Deniz’in giymiş olduğu kıyafet ise tepkileri arka arkaya aldı. Birçok hayranı tarafından; “Keşke hiç giyinmeseydin” yorumlarını alan Pınar Deniz, gündemi salladı geçti. İşte Pınar Deniz’den gelen çok konuşulan pozlar…