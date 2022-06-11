Yargı Dizisinin Ceylin’i Nefesleri Kesti! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki; Tepkileri Arka Arkaya Aldı! “Hiç Giyinmeseydin!” Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Yargı dizisinin başrolünde bulunan Pınar Deniz, nefesleri kesti. Ceylin karakteriyle tanınan Pınar Deniz’in giymiş olduğu kıyafet ise tepkileri arka arkaya aldı. Birçok hayranı tarafından; “Keşke hiç giyinmeseydin” yorumlarını alan Pınar Deniz, gündemi salladı geçti. İşte Pınar Deniz’den gelen çok konuşulan pozlar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Sezon finali olan Yargı dizisi akılları allak bullak etmişti. Kaan Urgancıoğlu’nun hayat verdiği Ilgaz karakterinin ölüp ölmediği merak konusu olurken; Pınar Deniz’den gelen pozlar öldürücü darbeyi vurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.