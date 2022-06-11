- 11 Haz 2022 - 16:40 G: 11 Haz 2022 - 16:44

Akaryakıt Fiyatlarına Son Dakika Zammı! LPG ve Benzin İçin Düğmeye Basıldı; Kontaklar Kapanıyor! “Yazıklar Olsun!”

Bir süredir artış göstermesi ile vatandaşların cebini adeta yakmaya başlamış olan benzin ve motorin fiyatlarına bugün itibariyle LPG yani oto gaz fiyatları da etkilendi. Geçtiğimiz gün motorine gelen zammın ardından bu kez zam alan grup, benzin ve LPG grubu oldu. İşte Akaryakıt fiyatlarına gelen son zamlarla ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bir süredir artış göstermesi ile vatandaşların cebini adeta yakmaya başlamış olan benzin ve motorin fiyatlarına bugün itibariyle LPG yani oto gaz fiyatları da etkilendi. Geçtiğimiz gün motorine gelen zammın ardından bu kez zam alan grup, benzin ve LPG grubu oldu. Gelen son zamlar ile birlikte akaryakıtın ulaştığı fiyatlar ise, resmen dudakları uçuklattı! Peki, benzin, motorin ve LPG zam var mı, zamlanacak mı? Benzin, motorin ve LPG güncel fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin ve LPG bugün kaç TL? İşte, detaylar…

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11 Haz 2022 - 16:40 - Gündem

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