Oktay Kaynarca’dan Bomba EDHO Hamlesi! Bir Daha Ekranlara Gelemeyeceği Konuşuluyordu! O İsimle Çalışmalara Başladı!

Oktay Kaynarca’nın merak ile beklenen Ben Bu Cihana Sığmazsam isimli dizisi için geri sayım başlarken; kadro da yavaş yavaş netleşiyor. Kadroya dahil olacak olan yeni isim ise, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızlarından biri oluyor! Peki, Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi ne zaman başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisine dahil olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu kim? İşte, detaylar…

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