Oktay Kaynarca’dan Bomba EDHO Hamlesi! Bir Daha Ekranlara Gelemeyeceği Konuşuluyordu! O İsimle Çalışmalara Başladı!
Oktay Kaynarca’nın merak ile beklenen Ben Bu Cihana Sığmazsam isimli dizisi için geri sayım başlarken; kadro da yavaş yavaş netleşiyor. Kadroya dahil olacak olan yeni isim ise, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızlarından biri oluyor! Peki, Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi ne zaman başlıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...
Oktay Kaynarca’nın merak ile beklenen Ben Bu Cihana Sığmazsam isimli dizisi için geri sayım başlarken; kadro da yavaş yavaş netleşiyor. Kadroya dahil olacak olan yeni isim ise, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızlarından biri oluyor! Peki, Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi ne zaman başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisine dahil olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu kim? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
12 Haz 2022 - 23:11 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.