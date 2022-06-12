- 12 Haz 2022 - 23:11

Oktay Kaynarca’dan Bomba EDHO Hamlesi! Bir Daha Ekranlara Gelemeyeceği Konuşuluyordu! O İsimle Çalışmalara Başladı!

Oktay Kaynarca’nın merak ile beklenen Ben Bu Cihana Sığmazsam isimli dizisi için geri sayım başlarken; kadro da yavaş yavaş netleşiyor. Kadroya dahil olacak olan yeni isim ise, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızlarından biri oluyor! Peki, Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi ne zaman başlıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

Oktay Kaynarca’nın merak ile beklenen Ben Bu Cihana Sığmazsam isimli dizisi için geri sayım başlarken; kadro da yavaş yavaş netleşiyor. Kadroya dahil olacak olan yeni isim ise, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızlarından biri oluyor! Peki, Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi ne zaman başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisine dahil olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu kim? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

12 Haz 2022 - 23:11 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Baş Döndüren Pozlar! Minileri Çekti; Vücudunu Konuşturdu! “Cehennemden Çıkmış Gibi Yakıyorsun!” mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Baş Döndüren Pozlar! Minileri Çekti; Vücudunu Konuşturdu! “Cehennemden Çıkmış Gibi Yakıyorsun!”
Survivor All Star Yine İfşa Edildi! 143. İfşa Acun Ilıcalı’nın Başına Bela Oldu; İlk Dokunulmazlık Oyununun Kazananı Yayınlandı! mask
Survivor All Star Yine İfşa Edildi! 143. İfşa Acun Ilıcalı’nın Başına Bela Oldu; İlk Dokunulmazlık Oyununun Kazananı Yayınlandı!
Hande Erçel İç Çamaşırsız Pozlarıyla Yükselttikçe Yükseltti! Sırt Dekoltesini Görenler Eridi Bitti! “Kerem, Kaan Hıçkırıklara Boğulun!” mask
Hande Erçel İç Çamaşırsız Pozlarıyla Yükselttikçe Yükseltti! Sırt Dekoltesini Görenler Eridi Bitti! “Kerem, Kaan Hıçkırıklara Boğulun!”
Mahkum Dizisinin Cemre’si Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kanal Sonunda İmzaları Attırdı; Müjdeli Haberi Verdi! Hüngür Hüngür Ağlatacak… mask
Mahkum Dizisinin Cemre’si Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kanal Sonunda İmzaları Attırdı; Müjdeli Haberi Verdi! Hüngür Hüngür Ağlatacak…
Survivor Şampiyonu Resmen Açıklandı! Final Çekimlerine Hiç Gerek Kalmadı; Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Sonuçlar Ortaya Çıkınca… mask
Survivor Şampiyonu Resmen Açıklandı! Final Çekimlerine Hiç Gerek Kalmadı; Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Sonuçlar Ortaya Çıkınca…
Esra Erol ve Avukat Hülya Yollarını Ayırdı! Müge Anlı Darbesinden Sonra Olanlar Oldu… Kardeşinden Öteydi, Canı Gibi Görüyordu... mask
Esra Erol ve Avukat Hülya Yollarını Ayırdı! Müge Anlı Darbesinden Sonra Olanlar Oldu… Kardeşinden Öteydi, Canı Gibi Görüyordu...
Esra Erol’un Ekibinden Kahreden Haber! Hastane Hastane Dolaşmıştı; Son Durumu Ortaya Çıktı! Yürekler Ağızlara Geldi; Gözyaşlarına Boğdu... mask
Esra Erol’un Ekibinden Kahreden Haber! Hastane Hastane Dolaşmıştı; Son Durumu Ortaya Çıktı! Yürekler Ağızlara Geldi; Gözyaşlarına Boğdu...
Survivor Hikmet’in Nagihan’a “Ahlaksız” Teklifi Ortaya Çıktı! Milyonlar “Cinsel Birliktelik” Sanmıştı; Daha Beteri Çıktı! Acun Ilıcalı Bile… mask
Survivor Hikmet’in Nagihan’a “Ahlaksız” Teklifi Ortaya Çıktı! Milyonlar “Cinsel Birliktelik” Sanmıştı; Daha Beteri Çıktı! Acun Ilıcalı Bile…
Kardeşlerim Dizisinden Asiye Ayrılıyor Mu? Sezon Finalinde Bombalar Patladı; Doruk’un Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Çok Yakışacaklar!” mask
Kardeşlerim Dizisinden Asiye Ayrılıyor Mu? Sezon Finalinde Bombalar Patladı; Doruk’un Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Çok Yakışacaklar!”
Survivor Yarışmasının Finali İçin Acun Ilıcalı Paraya Kıydı! Ne 100 Bin Harcadı, Ne 300 Bin… Son Beş İsim İçin Son İmzayı Attı! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasının Finali İçin Acun Ilıcalı Paraya Kıydı! Ne 100 Bin Harcadı, Ne 300 Bin… Son Beş İsim İçin Son İmzayı Attı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Baş Döndüren Pozlar! Minileri Çekti; Vücudunu Konuşturdu! “Cehennemden Çıkmış Gibi Yakıyorsun!” mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Baş Döndüren Pozlar! Minileri Çekti; Vücudunu Konuşturdu! “Cehennemden Çıkmış Gibi Yakıyorsun!”
Oktay Kaynarca’dan Bomba EDHO Hamlesi! Bir Daha Ekranlara Gelemeyeceği Konuşuluyordu! O İsimle Çalışmalara Başladı! mask
Oktay Kaynarca’dan Bomba EDHO Hamlesi! Bir Daha Ekranlara Gelemeyeceği Konuşuluyordu! O İsimle Çalışmalara Başladı!
13 Haziran Ankara'da Okullar Tatil Mi? Ankara Valiliği Sağanak Yağmur Nedeniyle Tatili Açıklaması Yaptı Mı? Ankara’da Yarın İlköğretim, Ortaöğretim Tatil Mi? mask
13 Haziran Ankara'da Okullar Tatil Mi? Ankara Valiliği Sağanak Yağmur Nedeniyle Tatili Açıklaması Yaptı Mı? Ankara’da Yarın İlköğretim, Ortaöğretim Tatil Mi?
Hande Erçel İç Çamaşırsız Pozlarıyla Yükselttikçe Yükseltti! Sırt Dekoltesini Görenler Eridi Bitti! “Kerem, Kaan Hıçkırıklara Boğulun!” mask
Hande Erçel İç Çamaşırsız Pozlarıyla Yükselttikçe Yükseltti! Sırt Dekoltesini Görenler Eridi Bitti! “Kerem, Kaan Hıçkırıklara Boğulun!”
Emeklinin Cebi Parayla Dolup Taşacak! Tam Tamına 6100 TL Ödeme Yapılacak; Çifte Zam İçin Düğmeye Basıldı! En Düşük Maaş Bile… mask
Emeklinin Cebi Parayla Dolup Taşacak! Tam Tamına 6100 TL Ödeme Yapılacak; Çifte Zam İçin Düğmeye Basıldı! En Düşük Maaş Bile…
Survivor All Star Yine İfşa Edildi! 143. İfşa Acun Ilıcalı’nın Başına Bela Oldu; İlk Dokunulmazlık Oyununun Kazananı Yayınlandı! mask
Survivor All Star Yine İfşa Edildi! 143. İfşa Acun Ilıcalı’nın Başına Bela Oldu; İlk Dokunulmazlık Oyununun Kazananı Yayınlandı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL