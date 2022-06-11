- 11 Haz 2022 - 16:38 G: 11 Haz 2022 - 16:43

Survivor Sude Burcu Mert Öcal’ı Hüngür Hüngür Ağlattı! Dekoltenin Dozunu Kaçırınca Olanlar Oldu! Minicik Şortuyla…

Şimdilerde Survivor All Star 2022 yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sude Burcu’dan iddialı bir paylaşım geldi. Survivor Sude Burcu’nun o pozlarını görenler gözlerine inanamazken; fotoğrafa Mert Öcal’ın yorum yapması her şeyi değiştirdi! Peki, Survivor Sude Burcu ne paylaştı? Sude Burcu’nun fotoğrafına Mert Öcal ne yorum yaptı? İşte, detaylar…

Türkiye’nin en çok ses getiren yarışma formatlarından biri olan Survivor yarışması, bu sene All Star olarak seyirci karşısına çıkmaya başlamıştı. Diğer sezonların aksine polemiklerden çok aşklar ile gündeme gelen Survivor All Star 2022 yarışmasında önce Nisa ile Ogeday’ın aşk yaşamaya başladığı iddia edilmiş; ardından ise Sude ve Mert’in birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın Survivor Sude Burcu’ya yaptığı uyarı ile birlikte Mert Öcal’ın Survivor dışında da bir sevgilisinin olduğunun öğrenilmesi ise, Dominik Cumhuriyeti’ni bir hayli karıştırmıştı. Dominik Cumhuriyeti’ne geçtiğimiz haftalarda SMS oylaması ile veda eden Sude Burcu’dan olay yaratacak bir paylaşım geldi!

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

11 Haz 2022 - 16:38 - Gündem

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da İletişim Ödülü 89. İfşayla Ortalığı Salladı! Acun Medya Gümbür Gümbür; Ilıcalı Terör Estiriyor! Mavi mi, Kırmızı mı? mask
Survivor’da İletişim Ödülü 89. İfşayla Ortalığı Salladı! Acun Medya Gümbür Gümbür; Ilıcalı Terör Estiriyor! Mavi mi, Kırmızı mı?
Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Ayşe mi, Batuhan mı, Hikmet mi, Anıl mı? Kurban Kesen Bile Var! “Kurtulduk!” mask
Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Ayşe mi, Batuhan mı, Hikmet mi, Anıl mı? Kurban Kesen Bile Var! “Kurtulduk!”
Survivor Hikmet’ten Nagihan’a Cinsel Teklifte mi Bulundu? Acun Ilıcalı Mosmor Olacak; Yarışmacılar Yerin Dibine Girdi! Neler Oluyor? mask
Survivor Hikmet’ten Nagihan’a Cinsel Teklifte mi Bulundu? Acun Ilıcalı Mosmor Olacak; Yarışmacılar Yerin Dibine Girdi! Neler Oluyor?
Survivor Evrim Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Hikmet, Seda, Berna, Yağmur ve Sude Sıraya Girdi… Göndermesi Yeri Göğü İnletti! Neler Oluyor? mask
Survivor Evrim Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Hikmet, Seda, Berna, Yağmur ve Sude Sıraya Girdi… Göndermesi Yeri Göğü İnletti! Neler Oluyor?
Survivor Nisa’dan Kahreden, Yürek Sızlatan Haber! Hastalığı Başına Bela Oldu; Murat Ceylan Diskalifiye Kararını Açıkladı! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’dan Kahreden, Yürek Sızlatan Haber! Hastalığı Başına Bela Oldu; Murat Ceylan Diskalifiye Kararını Açıkladı! Neler Oluyor?
Survivor All-Star 130. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Ayşe Mi, Batuhan Mı, Hikmet mi, Anıl Mı Elendi? Survivor 11 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 130. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Ayşe Mi, Batuhan Mı, Hikmet mi, Anıl Mı Elendi? Survivor 11 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All Star’da Son Eleme Adayı ve Dokunulmazlık Oyunu Saatler Kala İfşa Oldu! Potaya Giden İsim “Sonunda Kurtuluyoruz” Dedirtti! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star’da Son Eleme Adayı ve Dokunulmazlık Oyunu Saatler Kala İfşa Oldu! Potaya Giden İsim “Sonunda Kurtuluyoruz” Dedirtti! Neler Oluyor?
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Daha Son Dokunulmazlık Bile Oynanmadı Ama… Sosyal Medyaya Sızdı! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Daha Son Dokunulmazlık Bile Oynanmadı Ama… Sosyal Medyaya Sızdı! Neler Oluyor?
Survivor Hikmet’e Diskalifiye Şoku! “Acun Medya Yarışmadan Kovdu!” Yapımcıya Kafa Tutunca; Bileti Bile Alınmadı! Apar Topar Gönderildi… mask
Survivor Hikmet’e Diskalifiye Şoku! “Acun Medya Yarışmadan Kovdu!” Yapımcıya Kafa Tutunca; Bileti Bile Alınmadı! Apar Topar Gönderildi…
Survivor Yarışmasının Son 4 İsmi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Finali Onlarla Sunacak; Ne Ogeday, Ne Batuhan… Tek Tek Açıklandılar! mask
Survivor Yarışmasının Son 4 İsmi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Finali Onlarla Sunacak; Ne Ogeday, Ne Batuhan… Tek Tek Açıklandılar!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinin Ceylin’i Nefesleri Kesti! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki; Tepkileri Arka Arkaya Aldı! “Hiç Giyinmeseydin!” Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Nefesleri Kesti! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki; Tepkileri Arka Arkaya Aldı! “Hiç Giyinmeseydin!” Neler Oluyor?
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Süper Mini Taytıyla Yürekleri Hoplattı! “Hiç Edep Kalmamış” Sere Serpe Oturup… Instagram Çalkalanıyor… mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Süper Mini Taytıyla Yürekleri Hoplattı! “Hiç Edep Kalmamış” Sere Serpe Oturup… Instagram Çalkalanıyor…
Survivor’da İletişim Ödülü 89. İfşayla Ortalığı Salladı! Acun Medya Gümbür Gümbür; Ilıcalı Terör Estiriyor! Mavi mi, Kırmızı mı? mask
Survivor’da İletişim Ödülü 89. İfşayla Ortalığı Salladı! Acun Medya Gümbür Gümbür; Ilıcalı Terör Estiriyor! Mavi mi, Kırmızı mı?
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Yeniden Döndü! Yapımcı “Zorla da Olsa Getireceksiniz!” Dedi; 60 Bin Liralık Teklif Şok Etti! Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Yeniden Döndü! Yapımcı “Zorla da Olsa Getireceksiniz!” Dedi; 60 Bin Liralık Teklif Şok Etti! Neler Oluyor?
Alişan’ın Eşi Buse Varol Hastanelik Oldu! Alişan Koştu Ama Yetişemedi… O Fotoğraf Her Şeyi Yerle Bir Etti! Sağlık Durumu… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Hastanelik Oldu! Alişan Koştu Ama Yetişemedi… O Fotoğraf Her Şeyi Yerle Bir Etti! Sağlık Durumu…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov Geldi! Siyahlar İçerisindeki Yürekleri Hoplattı… Alişan “Giyme Bunları” Dedikçe… “Sana Bir Haller Oldu!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov Geldi! Siyahlar İçerisindeki Yürekleri Hoplattı… Alişan “Giyme Bunları” Dedikçe… “Sana Bir Haller Oldu!”
Yasak Elma Dizisinde Format Değişiyor! Yapımcı Yeni Sezonda Öyle Şeyler Yapacak Ki, Akıl Beyin Yanacak! Halit Bile Diziye Dönebilir! mask
Yasak Elma Dizisinde Format Değişiyor! Yapımcı Yeni Sezonda Öyle Şeyler Yapacak Ki, Akıl Beyin Yanacak! Halit Bile Diziye Dönebilir!
Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Ayşe mi, Batuhan mı, Hikmet mi, Anıl mı? Kurban Kesen Bile Var! “Kurtulduk!” mask
Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Ayşe mi, Batuhan mı, Hikmet mi, Anıl mı? Kurban Kesen Bile Var! “Kurtulduk!”
Esra Ezmeci Defteri Kapattı! Bu İtiraftan Sonra Lavaboya Koştu… “2 Yıldır Baldızımla…” Mideler Bulanıyor; Perde Arkasında…. mask
Esra Ezmeci Defteri Kapattı! Bu İtiraftan Sonra Lavaboya Koştu… “2 Yıldır Baldızımla…” Mideler Bulanıyor; Perde Arkasında….
Müge Anlı’da Akıl Beyin Durduran “Büyü” Olayı! Tılsımlar Hayatını Yerle Bir Etti! “Allah’tan Korkunuz Yok Mu?” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Müge Anlı’da Akıl Beyin Durduran “Büyü” Olayı! Tılsımlar Hayatını Yerle Bir Etti! “Allah’tan Korkunuz Yok Mu?” Tepkiler Arka Arkaya…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Akaryakıt Fiyatlarına Son Dakika Zammı! LPG ve Benzin İçin Düğmeye Basıldı; Kontaklar Kapanıyor! “Yazıklar Olsun!” mask
Akaryakıt Fiyatlarına Son Dakika Zammı! LPG ve Benzin İçin Düğmeye Basıldı; Kontaklar Kapanıyor! “Yazıklar Olsun!”
Survivor Nisa’nın Hüngür Hüngür Ağlatan Hastalığı Ortaya Çıktı! Yürekler Titriyor; Ogeday Bile Bunu Bilmiyor! Basına Sızdı… mask
Survivor Nisa’nın Hüngür Hüngür Ağlatan Hastalığı Ortaya Çıktı! Yürekler Titriyor; Ogeday Bile Bunu Bilmiyor! Basına Sızdı…
Yargı Dizisinin Ceylin’i Nefesleri Kesti! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki; Tepkileri Arka Arkaya Aldı! “Hiç Giyinmeseydin!” Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Nefesleri Kesti! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki; Tepkileri Arka Arkaya Aldı! “Hiç Giyinmeseydin!” Neler Oluyor?
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Süper Mini Taytıyla Yürekleri Hoplattı! “Hiç Edep Kalmamış” Sere Serpe Oturup… Instagram Çalkalanıyor… mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Süper Mini Taytıyla Yürekleri Hoplattı! “Hiç Edep Kalmamış” Sere Serpe Oturup… Instagram Çalkalanıyor…
Survivor Sude Burcu Mert Öcal’ı Hüngür Hüngür Ağlattı! Dekoltenin Dozunu Kaçırınca Olanlar Oldu! Minicik Şortuyla… mask
Survivor Sude Burcu Mert Öcal’ı Hüngür Hüngür Ağlattı! Dekoltenin Dozunu Kaçırınca Olanlar Oldu! Minicik Şortuyla…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL