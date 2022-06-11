Survivor Sude Burcu Mert Öcal’ı Hüngür Hüngür Ağlattı! Dekoltenin Dozunu Kaçırınca Olanlar Oldu! Minicik Şortuyla…

Türkiye’nin en çok ses getiren yarışma formatlarından biri olan Survivor yarışması, bu sene All Star olarak seyirci karşısına çıkmaya başlamıştı. Diğer sezonların aksine polemiklerden çok aşklar ile gündeme gelen Survivor All Star 2022 yarışmasında önce Nisa ile Ogeday’ın aşk yaşamaya başladığı iddia edilmiş; ardından ise Sude ve Mert’in birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın Survivor Sude Burcu’ya yaptığı uyarı ile birlikte Mert Öcal’ın Survivor dışında da bir sevgilisinin olduğunun öğrenilmesi ise, Dominik Cumhuriyeti’ni bir hayli karıştırmıştı. Dominik Cumhuriyeti’ne geçtiğimiz haftalarda SMS oylaması ile veda eden Sude Burcu’dan olay yaratacak bir paylaşım geldi!

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