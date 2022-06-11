Survivor Sude Burcu Mert Öcal’ı Hüngür Hüngür Ağlattı! Dekoltenin Dozunu Kaçırınca Olanlar Oldu! Minicik Şortuyla…
Şimdilerde Survivor All Star 2022 yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sude Burcu’dan iddialı bir paylaşım geldi. Survivor Sude Burcu’nun o pozlarını görenler gözlerine inanamazken; fotoğrafa Mert Öcal’ın yorum yapması her şeyi değiştirdi! Peki, Survivor Sude Burcu ne paylaştı? Sude Burcu’nun fotoğrafına Mert Öcal ne yorum yaptı? İşte, detaylar…
Türkiye’nin en çok ses getiren yarışma formatlarından biri olan Survivor yarışması, bu sene All Star olarak seyirci karşısına çıkmaya başlamıştı. Diğer sezonların aksine polemiklerden çok aşklar ile gündeme gelen Survivor All Star 2022 yarışmasında önce Nisa ile Ogeday’ın aşk yaşamaya başladığı iddia edilmiş; ardından ise Sude ve Mert’in birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın Survivor Sude Burcu’ya yaptığı uyarı ile birlikte Mert Öcal’ın Survivor dışında da bir sevgilisinin olduğunun öğrenilmesi ise, Dominik Cumhuriyeti’ni bir hayli karıştırmıştı. Dominik Cumhuriyeti’ne geçtiğimiz haftalarda SMS oylaması ile veda eden Sude Burcu’dan olay yaratacak bir paylaşım geldi!
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11 Haz 2022 - 16:38 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.