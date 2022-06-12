Kaderimin Oyunu Dizisinden Son Dakika Final Kararı Çıktı! Kanal İpini Kesti; Nokta Konuldu! Seyirci Şaşkın “Sonunda Kurtuluyoruz!”
Merak ile takip edilen konulardan biri de bu sezonun sonunda final yapacak olan diziler olur hale geldi. O dizilerden biri olduğunu duyuran ve sadık seyirci kitlesini bir hayli üzen Kaderimin Oyunu dizisi ise, final tarihini açıkladı. Star TV ekranlarına veda etme kararı alan Kaderimin Oyunu dizisinin neden final kararı aldığı da bu açıklamanın ardından ortaya çıktı! Peki, Kaderimin Oyunu dizisi final mi yapıyor? Kaderimin Oyunu dizisi finali ne zaman? Kaderimin Oyunu dizisi neden final yapıyor?
NG Medya imzası ile 3 Aralık 2021 tarihinden bu yana Star TV ekranlarından yayınlanan ve çekimlerini İstanbul ile Amasya illerinde gerçekleştiren Kaderimin Oyunu dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak üstlenmişti. Öykü de Gül Abus Semerci’yi bulunduran Kaderimin Oyunu dizisi, senarist kadrosunu oldukça geniş tutmuş ve Gül Abus Semerci’nin yanı sıra; Melis Veziroğlu Yılmaz, Pınar Ordu, Selin Yaltaal, Meryem Demirli, Burcu Över ve Gülbike Sonay Üte isimlerini de kadroya dahil etmişti. Senaryosuna büyük bir önem verse de bu önem, Kaderimin Oyunu dizisinin finalden kaçmasını sağlayamadı!
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12 Haz 2022 - 07:56 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.