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12 Haz 2022 - 07:56

Kaderimin Oyunu Dizisinden Son Dakika Final Kararı Çıktı! Kanal İpini Kesti; Nokta Konuldu! Seyirci Şaşkın “Sonunda Kurtuluyoruz!”

Merak ile takip edilen konulardan biri de bu sezonun sonunda final yapacak olan diziler olur hale geldi. O dizilerden biri olduğunu duyuran ve sadık seyirci kitlesini bir hayli üzen Kaderimin Oyunu dizisi ise, final tarihini açıkladı. Star TV ekranlarına veda etme kararı alan Kaderimin Oyunu dizisinin neden final kararı aldığı da bu açıklamanın ardından ortaya çıktı! Peki, Kaderimin Oyunu dizisi final mi yapıyor? Kaderimin Oyunu dizisi finali ne zaman? Kaderimin Oyunu dizisi neden final yapıyor?