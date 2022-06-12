- 12 Haz 2022 - 07:57

Yasak Elma Dizisinde Final Sürprizi! Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Yıldız Karşısında Görünce Mosmor Olacak; Ne Diyeceğini Şaşıracak! Sezon Finalinde…

Merak ile takip edilen ekran yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, bu sezonun da sonuna yaklaştı. Sezon finalinde neler yaşanacağı ile seyircisini adeta meraktan çıldırtan Yasak Elma dizisinin sezon finali fragmanı yayınlandı. Yeni sezon onayı alıp almadığı da ortaya çıkan Yasak Elma dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde..

Merak ile takip edilen ekran yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, bu sezonun da sonuna yaklaştı. Sezon finalinde neler yaşanacağı ile seyircisini adeta meraktan çıldırtan Yasak Elma dizisinin sezon finali fragmanı yayınlandı. Yeni sezon onayı alıp almadığı da ortaya çıkan Yasak Elma dizisinin sezon finaline konuk olacak o isim ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Yasak Elma dizisi sezon finali ne zaman? Yasak Elma dizisi, yeni sezonda ekranlarda olacak mı? Yasak Elma dizisi sezon finali tarihi belli mi? İşte, detaylar…

12 Haz 2022 - 07:57 - Dizi Haberleri

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