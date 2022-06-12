Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy Bombayı Patlattı! Öyle Bir Haber Verdi Ki, Alişan Havalara Uçacak! Milyonlar Ne Diyeceğini Şaşırdı…

Show TV ekranlarından yayınlandığı 2004 ile 2007 yılları arasına damga vuran ve televizyon seyircisinin adeta hafızasına kazanan Cennet Mahallesi, Yeşilçam’ın sevilen yapımı Gırgıriye filminin bir benzeri olarak seyirci karşısına çıkmıştı. Başrollerini Çağla Şıkel, Alişan, Müjdat Gezen ve Melek Baykal'ın paylaştığı Cennet Mahallesi dizisi, pek çok repliği ve karakteri ile de hafızalara kazınmıştı. O isimlerden biri olan Belemir Temizsoy ise, Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe isimli bir çocuk karaktere hayat vermişti. Çağla Şıkel’in canlandırdığı Sultan’ın kardeşi Ayşe’ye hayat veren Belemir Temizsoy’dan sevindirici bir haber geldi!

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