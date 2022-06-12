Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy Bombayı Patlattı! Öyle Bir Haber Verdi Ki, Alişan Havalara Uçacak! Milyonlar Ne Diyeceğini Şaşırdı…
Evleneceğini duyuran Belemir Temizsoy, o isim ile nişanlandı. Öte yandan o anları yayınladığı fotoğraf ile duyuran Belemir Temizsoy’un fotoğraflarına gelen yorumlar ise, ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy şimdi ne yapıyor? Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy, evleniyor mu? Belemir Temizsoy’un sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
Show TV ekranlarından yayınlandığı 2004 ile 2007 yılları arasına damga vuran ve televizyon seyircisinin adeta hafızasına kazanan Cennet Mahallesi, Yeşilçam’ın sevilen yapımı Gırgıriye filminin bir benzeri olarak seyirci karşısına çıkmıştı. Başrollerini Çağla Şıkel, Alişan, Müjdat Gezen ve Melek Baykal'ın paylaştığı Cennet Mahallesi dizisi, pek çok repliği ve karakteri ile de hafızalara kazınmıştı. O isimlerden biri olan Belemir Temizsoy ise, Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe isimli bir çocuk karaktere hayat vermişti. Çağla Şıkel’in canlandırdığı Sultan’ın kardeşi Ayşe’ye hayat veren Belemir Temizsoy’dan sevindirici bir haber geldi!
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12 Haz 2022 - 07:58 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.