- 12 Haz 2022 - 08:01 G: 12 Haz 2022 - 08:07

Teşkilat Dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul'un Ablasını Görenleri Şok Oldu! Sosyal Medyada Pınar Ertuğrul Paylaşımı Merak Uyandırdı! " Adeta Burnundan Hık Deyip"

TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisinin sezon finali ile minik bir araya çıkmasının ardından dinlenme fırsatı bulan dizinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile herkesi şoke etti. Ablası Pınar Ertuğrul ile paylaşım yapan Çağlar Ertuğrul ile ilgili son detaylar...

TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisinin sezon finali ile minik bir araya çıkmasının ardından dinlenme fırsatı bulan dizinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile herkesi şoke etti. Ablası Pınar Ertuğrul ile paylaşım yapan Çağlar Ertuğrul, ablasına olan benzerliğiyle herkesi şaşırtırken; ünlü oyuncunun o fotoğrafının altına gelen yorumlar ise, bir hayli dikkat çekiciydi. Peki, Çağlar Ertuğrul ne paylaştı? Çağlar Ertuğrul nasıl bir paylaşım yaptı? Çağlar Ertuğrul’un ablası Pınar Ertuğrul kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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12 Haz 2022 - 08:01 - Magazin

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