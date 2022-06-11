Survivor All Star’da Eleme Adayını Duyan Gören Dondu Kaldı! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Beklemiyordu! O İsim…
Şimdilerde bireysel yarışlar için geri sayıma geçmiş olan Survivor 2022 All Star yarışmasında nefesler tutulmaya başlandı. İki hafta boyunca seri bir şekilde dokunulmazlık oyunu oynayacak olan Survivor 2022 All Star yarışmasında oluşacak olan üç eleme potasından ilki netleşti. İşte Survivor All Star ile ilgili son detaylar...
Şimdilerde bireysel yarışlar için geri sayıma geçmiş olan Survivor 2022 All Star yarışmasında nefesler tutulmaya başlandı. İki hafta boyunca seri bir şekilde dokunulmazlık oyunu oynayacak olan Survivor 2022 All Star yarışmasında oluşacak olan üç eleme potasından ilki netleşti. Geriye kalan 10 yarışmacının şampiyonluk için kıran kırana mücadele verdiği Survivor 2022 All Star yarışmasında potaya giren o son isim ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Survivor 2022 All Star yarışmasının bu haftaki eleme adayları kimler? Survivor 2022 All Star yarışmasında en son, bu hafta kim elendi? Survivor 2022 All Star yarışması bugün var mı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
11 Haz 2022 - 16:42 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.