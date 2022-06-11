- 11 Haz 2022 - 16:42 G: 11 Haz 2022 - 16:47

Survivor All Star’da Eleme Adayını Duyan Gören Dondu Kaldı! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Beklemiyordu! O İsim…

Şimdilerde bireysel yarışlar için geri sayıma geçmiş olan Survivor 2022 All Star yarışmasında nefesler tutulmaya başlandı. İki hafta boyunca seri bir şekilde dokunulmazlık oyunu oynayacak olan Survivor 2022 All Star yarışmasında oluşacak olan üç eleme potasından ilki netleşti. İşte Survivor All Star ile ilgili son detaylar...

Şimdilerde bireysel yarışlar için geri sayıma geçmiş olan Survivor 2022 All Star yarışmasında nefesler tutulmaya başlandı. İki hafta boyunca seri bir şekilde dokunulmazlık oyunu oynayacak olan Survivor 2022 All Star yarışmasında oluşacak olan üç eleme potasından ilki netleşti. Geriye kalan 10 yarışmacının şampiyonluk için kıran kırana mücadele verdiği Survivor 2022 All Star yarışmasında potaya giren o son isim ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Survivor 2022 All Star yarışmasının bu haftaki eleme adayları kimler? Survivor 2022 All Star yarışmasında en son, bu hafta kim elendi? Survivor 2022 All Star yarışması bugün var mı? İşte, detaylar…

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11 Haz 2022 - 16:42 - Dizi Haberleri

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