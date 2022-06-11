- 11 Haz 2022 - 16:46 G: 11 Haz 2022 - 16:52

Hamdi Alkan’ın Eski Eşi Selen Görgüzel’e Boşanmak Yaradı! Açılıp Saçıldı; Son Hali Yürek Hoplattı! “Bu Ne Hal Ya!”

Şimdilerde yeni şarkısı ile sık sık gündeme gelen Selen Görgüzel, projelerine ara verip tatil sezonunu açtı. Tatilinden yaptığı paylaşım ile herkesi şoke eden Selen Görgüzel’in o fotoğrafına gelen eleştiriler ise, ağızları resmen açık bıraktı! İşte Selen Görgüzel ile ilgili son detaylar...

Şimdilerde yeni şarkısı ile sık sık gündeme gelen Selen Görgüzel, projelerine ara verip tatil sezonunu açtı. Tatilinden yaptığı paylaşım ile herkesi şoke eden Selen Görgüzel’in o fotoğrafına gelen eleştiriler ise, ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Selen Görgüzel ne paylaştı? Selen Görgüzel nasıl bir paylaşım yaptı? Selen Görgüzel’in tatil fotoğrafı neden eleştirildi? İşte, detaylar…

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11 Haz 2022 - 16:46 - Magazin

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