Hamdi Alkan’ın Eski Eşi Selen Görgüzel’e Boşanmak Yaradı! Açılıp Saçıldı; Son Hali Yürek Hoplattı! “Bu Ne Hal Ya!”
Şimdilerde yeni şarkısı ile sık sık gündeme gelen Selen Görgüzel, projelerine ara verip tatil sezonunu açtı. Tatilinden yaptığı paylaşım ile herkesi şoke eden Selen Görgüzel’in o fotoğrafına gelen eleştiriler ise, ağızları resmen açık bıraktı! İşte Selen Görgüzel ile ilgili son detaylar...
Şimdilerde yeni şarkısı ile sık sık gündeme gelen Selen Görgüzel, projelerine ara verip tatil sezonunu açtı. Tatilinden yaptığı paylaşım ile herkesi şoke eden Selen Görgüzel’in o fotoğrafına gelen eleştiriler ise, ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Selen Görgüzel ne paylaştı? Selen Görgüzel nasıl bir paylaşım yaptı? Selen Görgüzel’in tatil fotoğrafı neden eleştirildi? İşte, detaylar…
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11 Haz 2022 - 16:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.