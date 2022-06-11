Sadakatsiz Dizisinin Asya’sı Nefes Kesti! Bikinili Pozları Yürekleri Hoplattı… “Volkan Seni Bu Halde Görmesin!” Yorumlar Gırla…
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Cansu Dere, Sadakatsiz’in finalinin ardından soluğu tatilde aldı. Tatilinden iddialı pozlar veren Cansu Dere’den yeni bikinili fotoğraflar geldi! Peki, Cansu Dere ne paylaştı? İşte merak edilen o detay...
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Cansu Dere, Sadakatsiz’in finalinin ardından soluğu tatilde aldı. Tatilinden iddialı pozlar veren Cansu Dere’den yeni bikinili fotoğraflar geldi! Peki, Cansu Dere ne paylaştı? Cansu Dere nasıl bir paylaşım yaptı? Cansu Dere’nin bikinili pozlarına ne gibi yorumlar yapıldı? İşte, detaylar…
11 Haz 2022 - 16:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.