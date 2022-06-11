Kuruluş Osman Dizisinden Kahreden Haber Geldi! Yapımcı Biletini Kesince; Yürekler Kan Ağladı! Sosyal Medya Yıkılıyor…
ATV ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, bu sene üçüncü sezonu ile seyirci karşısına çıktı. Yeni sezon onayı alıp almadığı gibi sezon finalini ne zaman yayınlanacağıyla da seyircisini meraklandıran Kuruluş Osman dizisinden seyircisini ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. İşte detaylar...
ATV ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, bu sene üçüncü sezonu ile seyirci karşısına çıktı. Yeni sezon onayı alıp almadığı gibi sezon finalini ne zaman yayınlanacağıyla da seyircisini meraklandıran Kuruluş Osman dizisinden seyircisini ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. Öte yandan Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı tüm dengelerin bir kez daha değişeceğini gösterdi. Peki, Kuruluş Osman dizisi sezon finali ne zaman, tarihi belli oldu mu? Kuruluş Osman dizisi, yeni sezonda olacak mı, yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman dizisi final mi yapıyor sezon finali mi? İşte, detaylar…
11 Haz 2022 - 16:57 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.