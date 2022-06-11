Kuruluş Osman Dizisinden Kahreden Haber Geldi! Yapımcı Biletini Kesince; Yürekler Kan Ağladı! Sosyal Medya Yıkılıyor…

ATV ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, bu sene üçüncü sezonu ile seyirci karşısına çıktı. Yeni sezon onayı alıp almadığı gibi sezon finalini ne zaman yayınlanacağıyla da seyircisini meraklandıran Kuruluş Osman dizisinden seyircisini ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. Öte yandan Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı tüm dengelerin bir kez daha değişeceğini gösterdi. Peki, Kuruluş Osman dizisi sezon finali ne zaman, tarihi belli oldu mu? Kuruluş Osman dizisi, yeni sezonda olacak mı, yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman dizisi final mi yapıyor sezon finali mi? İşte, detaylar…