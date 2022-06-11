Zeynep Bastık’ın Neden Boşandığı Ortaya Çıktı! Evin İçin Kıyamet Kopmuş; “Kimin Eli Kimin Cebinde Belli Değil!” Tepkiler Arka Arkaya…
Müzik dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl rüya gibi bir düğünle Tolga Akış’la evlenmişti. Düğün mekanından, gelinliğine kadar binlerce yorum alan Zeynep Bastık’ın boşanmaya karar vermesi ise sosyal medyayı sallamıştı. Evlerinde çıkan kıyametle birlikte boşanma kararı alan çiftin boşanma nedenine “Kimin eli kimin cebinde belli değil” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında evlenen Zeynep Bastık ve Tolga Akış, sevenlerini havalara uçurmuştu. Çok mutlu olduklarını her fırsatta açıklayan Zeynep Bastık ve Tolga Akış’ın boşanma kararı aldıklarına dair iddialar gündeme gelince; ikiliden açıklamalar gelmişti. Öpüşmeli ve sarılmalı paylaşımlarda bulunan Zeynep Bastık ve Tolga Akış, “Eski köye yeni adet” yorumlarını almıştı. Peki, ikili neden boşanma kararı aldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.