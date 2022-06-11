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11 Haz 2022 - 16:55

Zeynep Bastık’ın Neden Boşandığı Ortaya Çıktı! Evin İçin Kıyamet Kopmuş; “Kimin Eli Kimin Cebinde Belli Değil!” Tepkiler Arka Arkaya…

Müzik dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl rüya gibi bir düğünle Tolga Akış’la evlenmişti. Düğün mekanından, gelinliğine kadar binlerce yorum alan Zeynep Bastık’ın boşanmaya karar vermesi ise sosyal medyayı sallamıştı. Evlerinde çıkan kıyametle birlikte boşanma kararı alan çiftin boşanma nedenine “Kimin eli kimin cebinde belli değil” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…