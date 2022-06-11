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11 Haz 2022 - 17:27

Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı’ya Skandal İstek! Gemileri Yakmış; Yerden Yere Vurmuştu… Son Darbeyi Çok Feci İndirdi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Batuhan Karacakaya, Acun Medya cephesinde kriz üzerine kriz çıkardı. Acun Ilıcalı’dan bomba bir istekte bulunan Batuhan Karacakaya, son darbeyi çok feci bir şekilde indirdi. Gemileri yakıp yerden yere vuran Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı’nın karşısına geçip…