Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı’ya Skandal İstek! Gemileri Yakmış; Yerden Yere Vurmuştu… Son Darbeyi Çok Feci İndirdi! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Batuhan Karacakaya, Acun Medya cephesinde kriz üzerine kriz çıkardı. Acun Ilıcalı’dan bomba bir istekte bulunan Batuhan Karacakaya, son darbeyi çok feci bir şekilde indirdi. Gemileri yakıp yerden yere vuran Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı’nın karşısına geçip…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında yaşanan mücadelenin kazananı Kırmızı takım olmuş; Hikmet Tuğsuz Mavi takım potasında eleme adayı olarak belirlenmişti. Konseyden hemen sonra Acun Ilıcalı’nın Dominik’te olduğunun haberini alan Batuhan Karacakaya, bomba bir istekte bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.