- 11 Haz 2022 - 17:27 G: 11 Haz 2022 - 17:35

Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı’ya Skandal İstek! Gemileri Yakmış; Yerden Yere Vurmuştu… Son Darbeyi Çok Feci İndirdi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Batuhan Karacakaya, Acun Medya cephesinde kriz üzerine kriz çıkardı. Acun Ilıcalı’dan bomba bir istekte bulunan Batuhan Karacakaya, son darbeyi çok feci bir şekilde indirdi. Gemileri yakıp yerden yere vuran Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı’nın karşısına geçip…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında yaşanan mücadelenin kazananı Kırmızı takım olmuş; Hikmet Tuğsuz Mavi takım potasında eleme adayı olarak belirlenmişti. Konseyden hemen sonra Acun Ilıcalı’nın Dominik’te olduğunun haberini alan Batuhan Karacakaya, bomba bir istekte bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Haz 2022 - 17:27 Ankara- Yaşam

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