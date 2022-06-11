- 11 Haz 2022 - 17:54 G: 11 Haz 2022 - 18:00

Gönül Dağı Rıfat’ın Karısı Mihriban Bikinili Pozlarıyla Ateş Etti! “Rıfat Çıldırmasın Mihriban!” Fizik Şov Yaptı; Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Sallanıyor…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’na bu sezon katılmış olan Hande Nur Yetkin, nefesleri kesti. Rıfat’ın karısı Mihriban’a hayat veren Hande Nur Yetkin, bikinili pozlarıyla ateş etti. Görenler ise “Rıfat çıldırmasın Mihriban” yorumlarında bulundu! Fizik şov yapan Hande Nur Yetkin, alev alev yaktı! İşte Gönül Dağı dizisinin Mihriban’ından sosyal medyayı sallayan pozlar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü geçtiğimi haftalarda ekranlara gelmişti. Gülsim Ali İlhan’ın vedası gözlerde yaş bırakmazken; Rıfat – Meryem – Mihriban cephesinde ise sular kaynamaya başlamıştı. Dizinin sezon finali vermesiyle birlikte dikkatleri üzerine çeken Hande Nur Yetkin’in yapmış olduğu paylaşım ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Haz 2022 - 17:54 Ankara- Yaşam

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Gönül Dağı Rıfat’ın Karısı Mihriban Bikinili Pozlarıyla Ateş Etti! “Rıfat Çıldırmasın Mihriban!” Fizik Şov Yaptı; Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Sallanıyor… mask
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