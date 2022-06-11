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11 Haz 2022 - 17:54

Gönül Dağı Rıfat’ın Karısı Mihriban Bikinili Pozlarıyla Ateş Etti! “Rıfat Çıldırmasın Mihriban!” Fizik Şov Yaptı; Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Sallanıyor…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’na bu sezon katılmış olan Hande Nur Yetkin, nefesleri kesti. Rıfat’ın karısı Mihriban’a hayat veren Hande Nur Yetkin, bikinili pozlarıyla ateş etti. Görenler ise “Rıfat çıldırmasın Mihriban” yorumlarında bulundu! Fizik şov yapan Hande Nur Yetkin, alev alev yaktı! İşte Gönül Dağı dizisinin Mihriban’ından sosyal medyayı sallayan pozlar…