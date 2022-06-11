Defne Samyeli İç Gösteren Mayosuyla Nefesleri Kesti! Gören 49 Yaşında Diyemiyor; Alev Alev Yaktı! “Seda Sayan Senin Yanında Bir Hiç!”

Uzun bir süredir ekranlarda bulunmayan Defne Samyeli, başrol olmadığı sürece bir yapımda olmayacağını duyurmuştu. Camdaki Kız dizisindeki Cana karakterinin önce kendisine geldiğini kabul eden Defne Samyeli, başrol olmadığı için rolü reddettiğini duyurmuştu. Defne Samyeli yerine ise Cana karakteri için Hande Ataizi’ne teklif gitmişti. Setleri bırakan Defne Samyeli, sahnelerin tozunu almaya başladı! Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Defne Samyeli, gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…