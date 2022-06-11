- 11 Haz 2022 - 18:27 G: 11 Haz 2022 - 18:43

Defne Samyeli İç Gösteren Mayosuyla Nefesleri Kesti! Gören 49 Yaşında Diyemiyor; Alev Alev Yaktı! “Seda Sayan Senin Yanında Bir Hiç!”

Güzelliğiyle ve fiziğiyle akılları başlardan alan Defne Samyeli, cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi. İç gösteren, transparan mayosuyla nefesleri kesen Defne Samyeli, sosyal medyayı salladı. Görenlerin 49 yaşında diyemeyeceği Defne Samyeli, alev alev yaktı. Sosyal medya kullanıcıları ise Seda Sayan’la kıyas yaparak; “Seda Sayan senin yanında bir hiç” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir ekranlarda bulunmayan Defne Samyeli, başrol olmadığı sürece bir yapımda olmayacağını duyurmuştu. Camdaki Kız dizisindeki Cana karakterinin önce kendisine geldiğini kabul eden Defne Samyeli, başrol olmadığı için rolü reddettiğini duyurmuştu. Defne Samyeli yerine ise Cana karakteri için Hande Ataizi’ne teklif gitmişti. Setleri bırakan Defne Samyeli, sahnelerin tozunu almaya başladı! Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Defne Samyeli, gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

11 Haz 2022 - 18:27 Ankara- Yaşam

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