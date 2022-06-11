Survivor Panorama Masasında Büyük Kriz! “Acun Ilıcalı Kovdu!” Milyonlar Göbek Atmaya Başladı; “Sonunda Kurtuluyoruz!” Ortalık Karıştı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasını yorumlayan Panorama masasında bu yıl ise Hakan Hatipoğlu, Kübra Açıl, Damla Can ve Kemal Özcanlı gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor. Survivor Ekstra masasından Semih Öztürk’ün ayrılmasının ardından İhsan Tarkan; Panorama’dan Ekstra masasına geçiş yapmıştı. Şimdi ise o ismin Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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