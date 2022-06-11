Survivor Panorama Masasında Büyük Kriz! “Acun Ilıcalı Kovdu!” Milyonlar Göbek Atmaya Başladı; “Sonunda Kurtuluyoruz!” Ortalık Karıştı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’ı yorumlayan Survivor Panorama masasında büyük kriz patlak verdi. Acun Ilıcalı’nın o ismi kovduğu gündeme bomba gibi düştü. Milyonlar göbek atmaya başlarken; birçok kişi ise “Sonunda kurtuluyoruz” yorumunda bulundu. İşte milyonlarca seyircinin şok içerisinde kaldığı olayın tüm detayları…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasını yorumlayan Panorama masasında bu yıl ise Hakan Hatipoğlu, Kübra Açıl, Damla Can ve Kemal Özcanlı gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor. Survivor Ekstra masasından Semih Öztürk’ün ayrılmasının ardından İhsan Tarkan; Panorama’dan Ekstra masasına geçiş yapmıştı. Şimdi ise o ismin Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.