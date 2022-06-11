- 11 Haz 2022 - 21:42

Survivor Panorama Masasında Büyük Kriz! “Acun Ilıcalı Kovdu!” Milyonlar Göbek Atmaya Başladı; “Sonunda Kurtuluyoruz!” Ortalık Karıştı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’ı yorumlayan Survivor Panorama masasında büyük kriz patlak verdi. Acun Ilıcalı’nın o ismi kovduğu gündeme bomba gibi düştü. Milyonlar göbek atmaya başlarken; birçok kişi ise “Sonunda kurtuluyoruz” yorumunda bulundu. İşte milyonlarca seyircinin şok içerisinde kaldığı olayın tüm detayları…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasını yorumlayan Panorama masasında bu yıl ise Hakan Hatipoğlu, Kübra Açıl, Damla Can ve Kemal Özcanlı gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor. Survivor Ekstra masasından Semih Öztürk’ün ayrılmasının ardından İhsan Tarkan; Panorama’dan Ekstra masasına geçiş yapmıştı. Şimdi ise o ismin Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Haz 2022 - 21:42 Ankara- Yaşam

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