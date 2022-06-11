Survivor Sude ve Mert Öcal Evleniyor Mu? Sude Burcu’nun Baba Tarafı Resti Çekti; “13 Yaş Var Aranızda!” Twitter İnim İnim İnliyor…
Tv8 ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ve Sude Burcu’nun evlenme üzere olduğu ortaya çıktı! Sude Burcu’nun baba tarafından yoğun bir şekilde ısrar geldiği gündeme gelirken aile tarafından bir ismin “Aranızda 13 yaş var! Nasıl evlilik düşünürsünüz?” dediği iddia edildi. İşte Twitter’ı inim inim inleten o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Mert Öcal’ın Nisa’nın en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’yla aşk yaşarken; Sude Burcu’yla da aşk yaşadığının ortaya çıkması; ağızları açık bırakmıştı. Nisa Bölükbaşı ise Sude Burcu’ya tepkisini koyarak; “Mert o kıza “Seninle evleneceğim çocuklarımız olacak” diyordu” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise Mert Öcal ve Sude Burcu’nun olaylı bir biçimde evlenecekleri ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.