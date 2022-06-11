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11 Haz 2022 - 22:05

Survivor Sude ve Mert Öcal Evleniyor Mu? Sude Burcu’nun Baba Tarafı Resti Çekti; “13 Yaş Var Aranızda!” Twitter İnim İnim İnliyor…

Tv8 ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ve Sude Burcu’nun evlenme üzere olduğu ortaya çıktı! Sude Burcu’nun baba tarafından yoğun bir şekilde ısrar geldiği gündeme gelirken aile tarafından bir ismin “Aranızda 13 yaş var! Nasıl evlilik düşünürsünüz?” dediği iddia edildi. İşte Twitter’ı inim inim inleten o olay…