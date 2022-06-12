Survivor’dan Elenen Anıl’ın Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! İçi Paramparça Olunca İş Teklifini Sundu… Aylık 90 Bin Lira Kazanacak! “Helal Be Acun!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen isim Anıl Berk Baki oldu. Anıl’ın ellerinden tutan Acun Ilıcalı, hayranlarını şok etti. Anıl Berk Baki’nin elenmesine içi paramparça olan Acun Ilıcalı, aylık 90 bin liralık teklifte bulunduğu ortaya çıktı. İşte milyonlara “Helal be Acun” dedirten o olay…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasındaki kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı. Eleme konseyinde ise hayallerine veda eden isim Anıl Berk Baki olmuştu…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.