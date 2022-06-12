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12 Haz 2022 - 09:26

Survivor’dan Elenen Anıl’ın Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! İçi Paramparça Olunca İş Teklifini Sundu… Aylık 90 Bin Lira Kazanacak! “Helal Be Acun!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen isim Anıl Berk Baki oldu. Anıl’ın ellerinden tutan Acun Ilıcalı, hayranlarını şok etti. Anıl Berk Baki’nin elenmesine içi paramparça olan Acun Ilıcalı, aylık 90 bin liralık teklifte bulunduğu ortaya çıktı. İşte milyonlara “Helal be Acun” dedirten o olay…