Seda Sayan ve Çağlar Ökten Boşanıyor Mu? “Sen Evli Bir Kadınsın!” Demiş; Resti Çekmişti… Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Her Şey Bitti! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in boşanma kararı aldığına dair iddialar sosyal medyayı sallamıştı. İkilinin birbirine girdiği; Çağlar Ökten’in Seda Sayan’a “Sen evli bir kadınsın! Nasıl böyle bir şey yaparsın!” diyerek resti çektiği konuşuluyordu! Gelen son dakika açıklaması ise her şeyin bittiğini düşündürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü’nde Çağlar Ökten’den romantik bir evlenme teklifi alan Seda Sayan, çıkan aşk ve evlilik iddialarına canlı yayın bağlantısı yaparak açıklamalarda bulunmuştu. 7 Mayıs’ta Prag’ta evleneceğini açıklayan Seda Sayan, vize sorunları yaşayınca; Nisan ayının son günlerinde Çağlar Ökten’le İstanbul’da nikah masasına oturmuştu. Çiçeği burnunda olan çiftin; eski sevgili yüzünden birbirine girdiği gündeme gelmiş ve boşanacakları konuşuluyordu. Peki, Seda Sayan boşanma iddialarına nasıl bir yanıt verdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.