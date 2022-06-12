Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Haz 2022 - 09:54

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Boşanıyor Mu? “Sen Evli Bir Kadınsın!” Demiş; Resti Çekmişti… Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Her Şey Bitti! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in boşanma kararı aldığına dair iddialar sosyal medyayı sallamıştı. İkilinin birbirine girdiği; Çağlar Ökten’in Seda Sayan’a “Sen evli bir kadınsın! Nasıl böyle bir şey yaparsın!” diyerek resti çektiği konuşuluyordu! Gelen son dakika açıklaması ise her şeyin bittiğini düşündürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…