- 12 Haz 2022 - 09:54 G: 12 Haz 2022 - 10:11

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Boşanıyor Mu? “Sen Evli Bir Kadınsın!” Demiş; Resti Çekmişti… Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Her Şey Bitti! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in boşanma kararı aldığına dair iddialar sosyal medyayı sallamıştı. İkilinin birbirine girdiği; Çağlar Ökten’in Seda Sayan’a “Sen evli bir kadınsın! Nasıl böyle bir şey yaparsın!” diyerek resti çektiği konuşuluyordu! Gelen son dakika açıklaması ise her şeyin bittiğini düşündürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sevgililer Günü’nde Çağlar Ökten’den romantik bir evlenme teklifi alan Seda Sayan, çıkan aşk ve evlilik iddialarına canlı yayın bağlantısı yaparak açıklamalarda bulunmuştu. 7 Mayıs’ta Prag’ta evleneceğini açıklayan Seda Sayan, vize sorunları yaşayınca; Nisan ayının son günlerinde Çağlar Ökten’le İstanbul’da nikah masasına oturmuştu. Çiçeği burnunda olan çiftin; eski sevgili yüzünden birbirine girdiği gündeme gelmiş ve boşanacakları konuşuluyordu. Peki, Seda Sayan boşanma iddialarına nasıl bir yanıt verdi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Haz 2022 - 09:54 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’dan Elenen Anıl’ın Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! İçi Paramparça Olunca İş Teklifini Sundu… Aylık 90 Bin Lira Kazanacak! “Helal Be Acun!” mask
Survivor’dan Elenen Anıl’ın Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! İçi Paramparça Olunca İş Teklifini Sundu… Aylık 90 Bin Lira Kazanacak! “Helal Be Acun!”
Demet Özdemir Sosyal Medyayı Ateşler İçerisinde Bıraktı! Üzerine Yapışan Mayosuyla Nefesleri Kesti! “Oğuzhan Koç Nişanı Atacak!” mask
Demet Özdemir Sosyal Medyayı Ateşler İçerisinde Bıraktı! Üzerine Yapışan Mayosuyla Nefesleri Kesti! “Oğuzhan Koç Nişanı Atacak!”
İrem Derici İç Çamaşırsız Paylaşımını Yapınca Ortalık Karıştı! “Cem Kaybettiğine Dön Bak!” “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! mask
İrem Derici İç Çamaşırsız Paylaşımını Yapınca Ortalık Karıştı! “Cem Kaybettiğine Dön Bak!” “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor!
Teşkilat Dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul'un Ablasını Görenleri Şok Oldu! Sosyal Medyada Pınar Ertuğrul Paylaşımı Merak Uyandırdı! " Adeta Burnundan Hık Deyip" mask
Teşkilat Dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul'un Ablasını Görenleri Şok Oldu! Sosyal Medyada Pınar Ertuğrul Paylaşımı Merak Uyandırdı! " Adeta Burnundan Hık Deyip"
Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy Bombayı Patlattı! Öyle Bir Haber Verdi Ki, Alişan Havalara Uçacak! Milyonlar Ne Diyeceğini Şaşırdı… mask
Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy Bombayı Patlattı! Öyle Bir Haber Verdi Ki, Alişan Havalara Uçacak! Milyonlar Ne Diyeceğini Şaşırdı…
Oktay Kaynarca’dan Bomba EDHO Hamlesi! Bir Daha Ekranlara Gelemeyeceği Konuşuluyordu! O İsimle Çalışmalara Başladı! mask
Oktay Kaynarca’dan Bomba EDHO Hamlesi! Bir Daha Ekranlara Gelemeyeceği Konuşuluyordu! O İsimle Çalışmalara Başladı!
Survivor Sude ve Mert Öcal Evleniyor Mu? Sude Burcu’nun Baba Tarafı Resti Çekti; “13 Yaş Var Aranızda!” Twitter İnim İnim İnliyor… mask
Survivor Sude ve Mert Öcal Evleniyor Mu? Sude Burcu’nun Baba Tarafı Resti Çekti; “13 Yaş Var Aranızda!” Twitter İnim İnim İnliyor…
Gönül Dağı Rıfat’ın Karısı Mihriban Bikinili Pozlarıyla Ateş Etti! “Rıfat Çıldırmasın Mihriban!” Fizik Şov Yaptı; Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Sallanıyor… mask
Gönül Dağı Rıfat’ın Karısı Mihriban Bikinili Pozlarıyla Ateş Etti! “Rıfat Çıldırmasın Mihriban!” Fizik Şov Yaptı; Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Sallanıyor…
Defne Samyeli İç Gösteren Mayosuyla Nefesleri Kesti! Gören 49 Yaşında Diyemiyor; Alev Alev Yaktı! “Seda Sayan Senin Yanında Bir Hiç!” mask
Defne Samyeli İç Gösteren Mayosuyla Nefesleri Kesti! Gören 49 Yaşında Diyemiyor; Alev Alev Yaktı! “Seda Sayan Senin Yanında Bir Hiç!”
Survivor Panorama Masasında Büyük Kriz! “Acun Ilıcalı Kovdu!” Milyonlar Göbek Atmaya Başladı; “Sonunda Kurtuluyoruz!” Ortalık Karıştı! mask
Survivor Panorama Masasında Büyük Kriz! “Acun Ilıcalı Kovdu!” Milyonlar Göbek Atmaya Başladı; “Sonunda Kurtuluyoruz!” Ortalık Karıştı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor’dan Elenen Anıl’ın Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! İçi Paramparça Olunca İş Teklifini Sundu… Aylık 90 Bin Lira Kazanacak! “Helal Be Acun!” mask
Survivor’dan Elenen Anıl’ın Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! İçi Paramparça Olunca İş Teklifini Sundu… Aylık 90 Bin Lira Kazanacak! “Helal Be Acun!”
Demet Özdemir Sosyal Medyayı Ateşler İçerisinde Bıraktı! Üzerine Yapışan Mayosuyla Nefesleri Kesti! “Oğuzhan Koç Nişanı Atacak!” mask
Demet Özdemir Sosyal Medyayı Ateşler İçerisinde Bıraktı! Üzerine Yapışan Mayosuyla Nefesleri Kesti! “Oğuzhan Koç Nişanı Atacak!”
Senden Daha Güzel Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Senden Daha Güzel Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Senden Daha Güzel Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Senden Daha Güzel Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Senden Daha Güzel Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Senden Daha Güzel Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Üç Kız Kardeş Hangi Yıl Yaşanmış? Üç Kız Kardeş Dizisi Ne Zamanı Anlatıyor? Üç Kız Kardeş Dizisi Hangi Dönem, Yılda Geçti? mask
Üç Kız Kardeş Hangi Yıl Yaşanmış? Üç Kız Kardeş Dizisi Ne Zamanı Anlatıyor? Üç Kız Kardeş Dizisi Hangi Dönem, Yılda Geçti?
Kuruluş Osman Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Kuruluş Osman Dizisi 4. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor? mask
Kuruluş Osman Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Kuruluş Osman Dizisi 4. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?
Seversin Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Seversin Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Seversin Dizisinin Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Seversin Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Seversin Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Seversin Dizisinin Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL