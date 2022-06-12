Demet Özdemir Düğün Arifesinde Yapılmayacak Şeyi Yaptı! Bikinisiydi, Mayosuydu Derken Şimdide… “Oğuzhan Nasıl Dayanıyor?”
Son zamanların gündeminden düşmek bilmeyen güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyada yine çekici pozlarda bulundu! Sütyeniyle yapmış olduğu paylaşımını görenler ise “Düğün arifesinde yapılacak şey değil!” yorumlarında bulundu! Bikinili ve mayolu paylaşımlarından sonra şimdi de sütyeniyle paylaşım yapınca; ortalık alev alev yanmaya başladı! Oğuzhan Koç’un kıskanç biri olduğunu düşünenler ise bu paylaşım sonrasında Oğuzhan Koç’un nasıl bir tepki verdiğini merak etti.
Yakın zamanda Dünyayla Benim Aramda dizisiyle milyonların karşısına çıkacak olan Demet Özdemir’in nasıl bir karakterde oynadığı merak konusu olmuştu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra ara vermeden çalışmalarına devam eden Demet Özdemir; Aşk Taktikleri ve Dünyayla Benim Aramda projelerinde boy gösteren Demet Özdemir, kısa bir tatil molası vermişti. Tatilinden pozlarını paylaşan Demet Özdemir, sütyenli paylaşım yapınca ortalık yandı tutuştu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.