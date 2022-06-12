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12 Haz 2022 - 10:24

Demet Özdemir Düğün Arifesinde Yapılmayacak Şeyi Yaptı! Bikinisiydi, Mayosuydu Derken Şimdide… “Oğuzhan Nasıl Dayanıyor?”

Son zamanların gündeminden düşmek bilmeyen güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyada yine çekici pozlarda bulundu! Sütyeniyle yapmış olduğu paylaşımını görenler ise “Düğün arifesinde yapılacak şey değil!” yorumlarında bulundu! Bikinili ve mayolu paylaşımlarından sonra şimdi de sütyeniyle paylaşım yapınca; ortalık alev alev yanmaya başladı! Oğuzhan Koç’un kıskanç biri olduğunu düşünenler ise bu paylaşım sonrasında Oğuzhan Koç’un nasıl bir tepki verdiğini merak etti.