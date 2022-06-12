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12 Haz 2022 - 10:48

Acun Ilıcalı, 83 Milyonun Önünde Survivor Ayşe’yi Gömdü! “Yerin Dibine Girseydim” Dedi; Konseyde Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da sular durulmak nedir bilmiyor. Acun Ilıcalı’nın konseyde dedikleri; seyirci tarafından Ayşe Yüksel’e gönderme olarak yorumlandı. Birçok kişi ise “Acun, Ayşe’yi 83 milyon izliyor demedi gömdü. Yerin dibine girseydim keşke diyecek” yorumlarında bulundu. Konseyi karıştıran Acun Ilıcalı sözlerinde sonra; milyonlar ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…