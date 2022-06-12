Acun Ilıcalı, 83 Milyonun Önünde Survivor Ayşe’yi Gömdü! “Yerin Dibine Girseydim” Dedi; Konseyde Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da sular durulmak nedir bilmiyor. Acun Ilıcalı’nın konseyde dedikleri; seyirci tarafından Ayşe Yüksel’e gönderme olarak yorumlandı. Birçok kişi ise “Acun, Ayşe’yi 83 milyon izliyor demedi gömdü. Yerin dibine girseydim keşke diyecek” yorumlarında bulundu. Konseyi karıştıran Acun Ilıcalı sözlerinde sonra; milyonlar ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde bir eleme yaşanmıştı. Ayşe, Anıl, Hikmet ve Batuhan arasından hayallerine veda eden isim Anıl olmuştu. Bu durumda seyirci tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Konsey sırasında Acun Ilıcalı’nın dedikleri ise sosyal medyayı karıştırdı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.