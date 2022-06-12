- 12 Haz 2022 - 11:12 G: 12 Haz 2022 - 11:17

Tarım Kredi Market; Ne A101 Dinliyor, Ne Bim! Bir Alana Bir Bedava Kampanyasını Başlattı! Tuvalet Kağıdı 59 Lira, Peynir 24 Lira, Sucuk 59 Lira…

Tarım Kredi Market, bir kez daha cebini düşünen vatandaşın yanında olduğunu gösterdi. Rakipleri olan A101 ve BİM’e resti çeken Tarım Kredi Market, “İndirim öyle yapılmaz, böyle yapılır” dedi! Bir alana bir bedava kampanyasını başlatan Tarım Kredi Market, indirim üzerine indirim yaptı. Tuvalet kağıdı sadece 59 liraya, peynir 24 liraya, sucuk ise 59 liraya reyonlara dizildi. Peki, Tarım Kredi Market, hangi ürünlerde indirim başlattı?

Enflasyon oranlarının tavan seviyeye çıkmasıyla birlikte; dar gelirli aileler en uygun ürünlerin nerede satılmaya başladığını araştırmaya koyuldu. Beş, on lira fazla ödememek; ay sonunu getirebilmek için çaba gösteren tüm müşterilerine indirim haberini yayınlayan Tarım Kredi Market, milyonları akın akın mağazalarına çağırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Haz 2022 - 11:12 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
BİM Dev Kampanyayı Başlattı! Onlarca Televizyon, Telefon ve Elektrik Süpürgeleri… Yok Fiyatına Satışa Sunulacak! Sakın Kaçırmayın! mask
BİM Dev Kampanyayı Başlattı! Onlarca Televizyon, Telefon ve Elektrik Süpürgeleri… Yok Fiyatına Satışa Sunulacak! Sakın Kaçırmayın!
BİM Market’ten Dev İndirim! Temel Gıda Ürünlerinde Büyük Kampanya! Herkesin Sepeti Dolup Taşacak! İşte BİM 14 Haziran Aktüel Ürünleri. mask
BİM Market’ten Dev İndirim! Temel Gıda Ürünlerinde Büyük Kampanya! Herkesin Sepeti Dolup Taşacak! İşte BİM 14 Haziran Aktüel Ürünleri.
Tarım Kredi Market, A101, Migros, Bim ve Şok Markete Büyük Rest! Ayçiçek Yağı 161 Lira, Salça 12 Lira, Tuvalet Kağıdı 52 Lira, Makarna 4 Lira, Çay, Sucuk… Sınırlı Sayıda! Yetişen... mask
Tarım Kredi Market, A101, Migros, Bim ve Şok Markete Büyük Rest! Ayçiçek Yağı 161 Lira, Salça 12 Lira, Tuvalet Kağıdı 52 Lira, Makarna 4 Lira, Çay, Sucuk… Sınırlı Sayıda! Yetişen...
A101 Market Telefonlarda Akıl Almaz Bir İndirim Yaptı! Hem Yok Pahasına, Hem de Mükemmel Kalitede! Yetişen Alacak; Sınırlı Sayıda… mask
A101 Market Telefonlarda Akıl Almaz Bir İndirim Yaptı! Hem Yok Pahasına, Hem de Mükemmel Kalitede! Yetişen Alacak; Sınırlı Sayıda…
Tarım Kredi Market A101, Bim, Şok ve Migros'a Resti Çekti! Un, Ayçiçek Yağı, Şeker, Çay, Soğan, Karpuz ve Tavuk Fiyatlarını Düşürdü! Dolar, Euro, Zam Dinlemiyor! Her Şey 4.75 TL, 8.50 TL, 10.90 TL, 19 TL 'ye Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market A101, Bim, Şok ve Migros'a Resti Çekti! Un, Ayçiçek Yağı, Şeker, Çay, Soğan, Karpuz ve Tavuk Fiyatlarını Düşürdü! Dolar, Euro, Zam Dinlemiyor! Her Şey 4.75 TL, 8.50 TL, 10.90 TL, 19 TL 'ye Satılıyor!
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… Çamaşır Makineleri… Buz Dolapları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte A101 10 Haziran Aktüeli. mask
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… Çamaşır Makineleri… Buz Dolapları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte A101 10 Haziran Aktüeli.
Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Sucuk, Ayçiçek Yağı, Şeker Yok Fiyatına Satılıyor! Her şey 4.99TL, 10,90 Tl, 38.95 TL, 48,75 TL'ye İndirim Geldi! mask
Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Sucuk, Ayçiçek Yağı, Şeker Yok Fiyatına Satılıyor! Her şey 4.99TL, 10,90 Tl, 38.95 TL, 48,75 TL'ye İndirim Geldi!
Migros Sanal Market Kargo Kaç TL Üzeri Ücretsiz? Migros Sanal Market Gönderme Ücreti Ne Kadar? Migros Sanal Market’ten Sipariş Vermek İçin Minimum Sipariş Tutarı Ne Kadar? mask
Migros Sanal Market Kargo Kaç TL Üzeri Ücretsiz? Migros Sanal Market Gönderme Ücreti Ne Kadar? Migros Sanal Market’ten Sipariş Vermek İçin Minimum Sipariş Tutarı Ne Kadar?
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… Çamaşır Makineleri… Dev Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor. İşte A101 2 Haziran Aktüeli. mask
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… Çamaşır Makineleri… Dev Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor. İşte A101 2 Haziran Aktüeli.
Tarım Kredi Market A101, Bim, Şok ve Migros'a Resti Çekti; Hafta Sonu Şok İndirim Yaptı! Tavuk, Ayçiçek Yağı, Çay, Kırmızı Et, Un, Deterjan… Yok Yok! Resmen Bedavaya Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market A101, Bim, Şok ve Migros'a Resti Çekti; Hafta Sonu Şok İndirim Yaptı! Tavuk, Ayçiçek Yağı, Çay, Kırmızı Et, Un, Deterjan… Yok Yok! Resmen Bedavaya Satılıyor!
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