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13 Haz 2022 - 08:02

Tarım Kredi Market; Ne A101 Dinliyor, Ne Bim! Bir Alana Bir Bedava Şok Eden Kampanyasını Başlattı! Tuvalet Kağıdı 59 Lira, Peynir 24 Lira, Sucuk 59 Lira…

Tarım Kredi Market, bir kez daha cebini düşünen vatandaşın yanında olduğunu gösterdi. Rakipleri olan A101 ve BİM’e resti çeken Tarım Kredi Market, “İndirim öyle yapılmaz, böyle yapılır” dedi! Bir alana bir bedava kampanyasını başlatan Tarım Kredi Market, indirim üzerine indirim yaptı. Tuvalet kağıdı sadece 59 liraya, peynir 24 liraya, sucuk ise 59 liraya reyonlara dizildi. Peki, Tarım Kredi Market, hangi ürünlerde indirim başlattı?