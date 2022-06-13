Tarım Kredi Market; Ne A101 Dinliyor, Ne Bim! Bir Alana Bir Bedava Şok Eden Kampanyasını Başlattı! Tuvalet Kağıdı 59 Lira, Peynir 24 Lira, Sucuk 59 Lira…
Tarım Kredi Market, bir kez daha cebini düşünen vatandaşın yanında olduğunu gösterdi. Rakipleri olan A101 ve BİM’e resti çeken Tarım Kredi Market, “İndirim öyle yapılmaz, böyle yapılır” dedi! Bir alana bir bedava kampanyasını başlatan Tarım Kredi Market, indirim üzerine indirim yaptı. Tuvalet kağıdı sadece 59 liraya, peynir 24 liraya, sucuk ise 59 liraya reyonlara dizildi. Peki, Tarım Kredi Market, hangi ürünlerde indirim başlattı?
Enflasyon oranlarının tavan seviyeye çıkmasıyla birlikte; dar gelirli aileler en uygun ürünlerin nerede satılmaya başladığını araştırmaya koyuldu. Beş, on lira fazla ödememek; ay sonunu getirebilmek için çaba gösteren tüm müşterilerine indirim haberini yayınlayan Tarım Kredi Market, milyonları akın akın mağazalarına çağırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.