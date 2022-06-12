- 12 Haz 2022 - 12:02 G: 12 Haz 2022 - 12:23

Survivor’dan Elenen Anıl’ın Yarışmadan Kazandığı Para Kafaları Kırdı! “Acun Servetini Dökmüş!” 5 Ay İçerisinde… Banka Hesabı Paradan Patlayacak!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da hikayesi biten Anıl Berk Baki’nin yarışma kazancı ağızları açık bıraktı, kafaları kırdı! Acun Ilıcalı’nın servetini döktüğüne dair yorumlar gelirken; 5 ay içerisinde elde ettiği kazanç şok etkisi yarattı. Banka hesabının paradan patlayacağı da rakamları görenler tarafından dile getirildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında her yarışmacıya ayrı bir ücret verildiği biliniyor. Yarışmacıların haftalık en 10 bin, en çok 40 bin kazandığı gündeme gelirken; Anıl Berk Baki’nin 5 ay içerisinde kazandığı servet dudak uçuklattı!

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12 Haz 2022 - 12:02 Ankara- Yaşam

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