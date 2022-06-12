Survivor’dan Elenen Anıl’ın Yarışmadan Kazandığı Para Kafaları Kırdı! “Acun Servetini Dökmüş!” 5 Ay İçerisinde… Banka Hesabı Paradan Patlayacak!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında her yarışmacıya ayrı bir ücret verildiği biliniyor. Yarışmacıların haftalık en 10 bin, en çok 40 bin kazandığı gündeme gelirken; Anıl Berk Baki’nin 5 ay içerisinde kazandığı servet dudak uçuklattı!

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