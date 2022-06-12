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12 Haz 2022 - 12:28

Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi Hakkında Son Dakika Kararı! Akça Hatun’un Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki, Sinir Krizleri Patlayacak! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu için son dakika kararı çıktı! Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen’in yerine gelecek olan isimse sinir krizlerinin patlamasına neden oldu. Fahriye Evcen’den başka hiçbir kimseyi görmek istemeyen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi izleyicisine kahreden haber geldi. Peki, Fahriye Evcen’in yerine hangi isim geldi?