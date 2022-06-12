Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi Hakkında Son Dakika Kararı! Akça Hatun’un Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki, Sinir Krizleri Patlayacak! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu için son dakika kararı çıktı! Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen’in yerine gelecek olan isimse sinir krizlerinin patlamasına neden oldu. Fahriye Evcen’den başka hiçbir kimseyi görmek istemeyen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi izleyicisine kahreden haber geldi. Peki, Fahriye Evcen’in yerine hangi isim geldi?
Başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, son bölümüyle ekranlara kısa bir ara vermişti. Dizinin sezon finalinde Akça Hatun ise düşman tarafından haince öldürülmüştü. Fahriye Evcen’in yerine gelecek isimse resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.